Кандидатстваме с киселото мляко в ЮНЕСКО

Ново признание за продукти от българската кулинарна традиция очакваме да получим на най-високо ниво. Киселото мляко е новият български кандидат за списъка на нематериално световно културно наследство на ЮНЕСКО.

Резултатите обаче ще бъдат готови на есен, защото има процедура, която трябва да бъде спазена.

Кандидатстваме заедно с Румъния и Турция

"Преди 2 години близо получихме покана от Турция, тя беше към няколко групи държави в региона, при което се отзова само българският екип. Успяхме да попълним досието за културата на киселото мляко и тъй като в системата на ЮНЕСКО се гледа с добро око на тези кандидатури, се оказа, че за миналата година има твърде много кандидатури и нашата не може да бъде разгледана технически", заяви директорът на Регионалния музей - Русе проф. Николай Ненов.

С това отлагане екипът получава още 1 година време.

"Отново поканихме няколко страни, отзоваха се Румъния, Албания, Сърбия, но в сроковете успяха да се вместят само колегите от Румъния. В началото на предишната година успешно внесохме кандидатура от името на България, Турция и Румъния за културата на киселото мляко. В досието ние говорим за социалните измерения, за вярванията и културните практики, които не са спирали да бъдат част от всекидневието на българите", допълни проф. Ненов.

В досието е описана българската традиция за квасене на мляко и разбира се, неговите лечебни свойства.

"Знае се, че киселото мляко се свързва с дълголетие. Имаме подкрепа от редица кметове. Показваме как кандидатурата е важна за територията на цяла България. Ние защитаваме традициите, знанията, уменията и предаването им между поколенията. Виждаме употребата на киселото мляко в различни форми - когато човек прегори на слънце през лятото, се маже с кисело мляко", допълни проф. Ненов, цитиран от bg on air.

Според него българите изпълзват киселото мляко универсално, за много неща.

"Ние защитаваме нематериалното културно наследство, то е важно за мнозина", заключи той.