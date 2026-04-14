Kaufland е лидер по разделното събиране на дрехи в България

Общо 467 тона е разделно събраният текстил в магазините на Кaufland България през 2025 г. в рамките на партньорството с Текслайф и Българския Червен кръст (БЧК), сочи годишният доклад на организацията за рециклиране на дрехи. Този резултат определя Kaufland като партньор номер едно в разделното събиране и дарение на текстил у нас и затвърждава лидерската му позиция по прилагането на отговорни и устойчиви решения.

Инициативата стартира още през 2016 г., като днес всеки може да предаде употребявани дрехи в специализираните контейнери на територията на хипермаркетите в 16 града в страната. Постигнатите резултати отчитат сериозен ръст от близо 13% спрямо събраните дрехи за повторна употреба през 2024 г., които възлизат на 415 тона.

Разделното събиране на текстил в обособените зони пред магазините на Kaufland е довело и до сериозен ефект върху околната среда. Благодарение на екологичното мислене на гражданите са спестени 7005 тона въглеродни емисии и над 2.5 милиона кубични метра вода. Предотвратено е и натрупването на 467 тона отпадъци в депата и в природата.

В резултат на разделното събиране на текстил е избегнато замърсяване с 301 килограма пестициди за добива на памук, както и 84 060 килограма петрол за производството на полиестер. А спестената енергия се равнява на над 4 милиона киловатчаса.

Полза от системата за разделно събиране имат и общините, които са спестили 77 050 лева от бюджетите си.

Години наред инициативата има значим принос в социалната и хуманитарната сфера. Събраните дрехи се изнасят към държави от Третия свят, като част от текстилните изделия се разпределят към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК за поддържането на резерв в помощ на пострадалите и нуждаещите се. Всеки килограм текстил, събран през изминалата година от контейнерите в магазините на Kaufland, генерира и парично дарение за подпомагане на Фонда.

Твърдението се базира на данни от Текслайф и се отнася за мрежата от партньори на компанията.