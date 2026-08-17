Kaufland реализира над 54 000 кюфтета за бургери на български производител през 2025 г.

Интересът към месни продукти за приготвяне у дома нараства

Повече от 54 000 кюфтета за бургери от премиум марката Meat Revolution на българския производител на месо и месни деликатеси „Тандем-Попово“ са реализирани в магазинната мрежа на Kaufland през 2025 г. Данните показват нарастващ интерес към по-високия клас месни предложения, както и към приготвянето на бургери в домашни условия.

Кюфтетата за бургери са част от модерния месен сегмент, който Kaufland развива с Meat Revolution повече от две години. В рамките на тази селекция производителят от гр. Попово доставя за веригата и пет премиум различни стека, като към момента всички продукти в категорията се осигуряват от производителя. През 2025 г. Kaufland е реализирала над 80 000 стека Meat Revolution, а общо българският производител присъства в асортимента на веригата с над 20 артикула, сред които и различни месни деликатеси.

”С Kaufland работим отлично по много съвместни и нови проекти, които за нас представляват интерес и искаме да разширяваме сътрудничеството си. Kaufland бяха първите, които тръгнаха в посока, нестандартна на съществуващото на пазара, с нови продукти и най-вече с нов начин на опаковане, който предпазва основно продукта и го защитава от външни намеси”, подчертава Валентин Русчев, собственик на “Тандем-Попово”.

Интересът към бургерите за домашно приготвяне нараства, отчитат от Kaufland, като през последната година са реализирани над 145 000 опаковки.

“Kaufland са ни дългогодишен партньор, с който в годините развиваме нови и иновативни продукти. Надявам се да продължим това добро партньорство и занапред и да го развиваме с още нови продукти”, коментира Русчев и подчертава, че вкусът на клиентите е нещо, което се развива. По думите му, нужни са около 2-3 години усилия, за да се наложи един нов продукт на пазара.

Повече за развитието на партньорството между Kaufland и “Тандем-Попово” можете да намерите в секцията “Истории от корена” в сайта ни тук - www.kaufland.bg/istoriiotkorena