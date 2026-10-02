Спорт:

С 1000 ракети и дронове Русия се готви за най-сериозния си удар срещу Украйна: Ето къде

02 октомври 2026, 15:33 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
С 1000 ракети и дронове Русия се готви за най-сериозния си удар срещу Украйна: Ето къде

Русия подготвя най-мащабните си досегашни атаки, като планира да използва до 1000 балистични оръжия, ракети, дронове и управляеми абиобомби за въздушни удари през тази зима срещу Украйна, се казва в материал на The New York Times. Изданието се позовава на разузнавателен документ, съдържащ прехванат план за руските атаки, който украинският вицепремиер и министър на енергетиката, както и бивш министър на отбраната, Денис Шмигал е представил пред европейските партньори по време на среща в Париж. В документа се посочва, че целта ще е срив на енергийната система на Украйна като сред първостепенните цели ще са Киев, Харков и Одеса, които да бъдат оставени без електричество, отопление и вода през зимните месеци. 

Атаките ще бъдат насочени срещу ключовите подстанции в Западна Украйна (близо до границите с ЕС), чрез които страната внася електроенергия от Европа. Цели ще са и основните водноелектрически централи (ВЕЦ) и ТЕЦ, а най-критичният момент ще са планираните прецизни удари по подстанциите около трите действащи украински АЕЦ - Хмелницка, Ровненска и Южноукраинска.

Още: Зеленски: Половината от украинските F-16 са на ремонт в Европа

Намерението на Русия да се опита да изведе от експлоатация трите украински АЕЦ – гръбнакът на енергийната система на страната – чрез удари по разпределителните подстанции, които ги свързват с електропреносната мрежа, е и най-тревожното в този документ. Тъй като атомните централи осигуряват над 50% от тока в страната, това би сринало мрежата.

"Пленяването е най-хубавото, което можеше да ви се случи": Руски военни ядат дървесна кора от глад

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия електропреносна мрежа руски ракети война Украйна руски дронове
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес