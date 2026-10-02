С 1000 ракети и дронове Русия се готви за най-сериозния си удар срещу Украйна: Ето къде

Русия подготвя най-мащабните си досегашни атаки, като планира да използва до 1000 балистични оръжия, ракети, дронове и управляеми абиобомби за въздушни удари през тази зима срещу Украйна, се казва в материал на The New York Times. Изданието се позовава на разузнавателен документ, съдържащ прехванат план за руските атаки, който украинският вицепремиер и министър на енергетиката, както и бивш министър на отбраната, Денис Шмигал е представил пред европейските партньори по време на среща в Париж. В документа се посочва, че целта ще е срив на енергийната система на Украйна като сред първостепенните цели ще са Киев, Харков и Одеса, които да бъдат оставени без електричество, отопление и вода през зимните месеци.

Атаките ще бъдат насочени срещу ключовите подстанции в Западна Украйна (близо до границите с ЕС), чрез които страната внася електроенергия от Европа. Цели ще са и основните водноелектрически централи (ВЕЦ) и ТЕЦ, а най-критичният момент ще са планираните прецизни удари по подстанциите около трите действащи украински АЕЦ - Хмелницка, Ровненска и Южноукраинска.

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Намерението на Русия да се опита да изведе от експлоатация трите украински АЕЦ – гръбнакът на енергийната система на страната – чрез удари по разпределителните подстанции, които ги свързват с електропреносната мрежа, е и най-тревожното в този документ. Тъй като атомните централи осигуряват над 50% от тока в страната, това би сринало мрежата.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI