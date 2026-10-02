Бомбена заплаха спря работата на международното летище в Кишинев, Русия пак бомбардира Харков и Киев (ВИДЕО)

Международното летище в Кишинев е евакуирано поради бомбена заплаха. Това съобщи молдовската гранична полиция на официалния си сайт. Заради подадената бомбена заплаха са евакуирани пътниците и персоналът на летището. Гранични служители и части на молдовското МВР са на място, според летищната администрация и молдовската гранична полиция.

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Регистрацията за полети е временно преустановена, а пътниците са предупредени за възможни промени в разписанието, става ясно от информацията.

Междувременно Русия пак нанесе въздушен удар срещу втория най-голям град в Украйна - Харков. Кметът на града Игор Терехов посочи, че двама души са загинали и 33 са ранени. Сред ранените са 2 деца. Терехов уточнява, че става въпрос за бомбардировка с авиобомби, както и за атака с дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че е имало четвърти руски въздушен удар по Южния мост в Киев за последните малко повече от 24 часа - едно от съоръженията, които свързва двете половини на града през река Днепър. Очевидно е, че руснаците се старят да парализират града - това каза и украинският президент Володимир Зеленски пред "Ел Мундо":

Russian drones are reportedly being shot down with missiles over Kyiv right now. pic.twitter.com/ZdJusZGaOZ — WarTranslated (@wartranslated) October 2, 2026

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