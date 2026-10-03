Украйна и Съединените щати подписаха първото си споразумение за важни минерали

Съвместният инвестиционен фонд за възстановяване между САЩ и Украйна е сключил първата си сделка за критични минерали и четири други нови проекта, съобщи висш американски служител във фонда пред Ройтерс. Изданието уточни, че фондът, създаден като част от споразумението за минералите, което двете страни подписаха миналия април по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, се фокусира върху пет стратегически сектора – от минерали и отбрана до енергетика и инфраструктура.

Конор Колман, ръководител на инвестиционния отдел в американската Международна корпорация за финансиране на развитието, отбеляза, че общият обем на проектите на фонда в момента е приблизително 70 милиона долара, което демонстрира подкрепата на Вашингтон за Киев в дългата му война с Русия.

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„Изключително важно е за украинския народ да инвестираме сега“, каза Колман в интервю, визирайки продължаващите загуби, пред които е изправена Украйна, докато се насочва към поредната зима.

Дългоочакваното първо споразумение за добив ще набере приблизително 30 милиона долара за „съвместната инвестиционна платформа“. Коулман отбеляза, че компанията първоначално ще се съсредоточи върху минни проекти в ранен етап в цяла Украйна, като ще се фокусира върху находища на редкоземни елементи, уран, берилий и цирконий.

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„Всички те са в американския списък с критични минерали, така че това се вписва много добре в това, което се опитваме да направим по отношение на приоритетите на американската администрация“, добави той.

Два други нови проекта, обявени в петък, целят да укрепят електропреносната и отоплителната мрежа на Украйна след засилените руски атаки срещу ключова инфраструктура преди зимата.

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Фондът ще придобие и дял в платформа за комбинирано производство на топлина и електроенергия (CHP), предназначена да улесни изграждането и експлоатацията на серия от „енергийни хъбове“, предназначени да възстановят повредените електрозахранвания и топлоснабдяване на домакинствата. Коулман също отбеляза, че фондът търси допълнителен капитал, за да увеличи капацитета си.