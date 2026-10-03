Германският посланик у нас: Русия е най-голямата заплаха, трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче

Единството на Европа днес повече от всякога е необходимост, а Русия представлява най-голямата заплаха за Европа в момента. Това заяви посланичката на Германия в България Ирене Мария Планк в речта си по случай тържествата за Деня на Германското единство, произнесена на 1 октомври 2026 г. в София, предаде БГНЕС.

„Бих искала да посоча ясно от коя държава произлиза най-голямата заплаха за Европа в момента: именно от Русия“, заяви Планк. По думите ѝ Русия е нахлула в Украйна и от 2022 г. води срещу нея „брутална агресивна война, за която нямаше никакъв повод“. Германската посланичка заяви още, че Москва „ескалира все повече хибридната си война в Европа“ и се стреми да разколебае и раздели европейските държави.

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Планк посочи като пример за тази заплаха „атентата с дрона на летището в Лайпциг“, който според нея показва, че „Русия не познава граници и не се смущава от опасността да има убити и ранени и в Европейския съюз“.

В речта си германската посланичка обърна внимание и на вътрешните процеси в Европейския съюз и Германия. Тя заяви, че се наблюдават „усилия да се спре или върне назад сближаването в ЕС“, като даде за пример позициите на „Алтернатива за Германия“. Планк отбеляза изборните успехи на партията в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания и подчерта, че резултатите от демократичните избори трябва да бъдат уважавани и да се търсят отговори на тревогите на гражданите. „Но често пъти изобщо не става дума за конкретни политически искания, а за една дифузна несигурност, породена от систематична руска дезинформация“, заяви тя. Според Планк е показателно, когато тези, които имат полза от подобна несигурност, „същевременно заемат про-руски позиции“. Тя добави: „Тук обаче трябва да погледнем истината в очите: Застъпването за позиции на Путин означава отслабване на Германия.“

„Трябва да си покажем зъбите“

Германската посланичка очерта и начина, по който според нея Европа трябва да отговори на тези предизвикателства. „Европейското единство днес повече от всякога е необходимост. Трябва да сме още по-сплотени, заедно да увеличим нашите отбранителни способности“, заяви Планк. „Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче. Само ако се страхува, че ще бъде ухапан, Путин ще спре да протяга алчните си ръце още пò на запад“, каза германската посланичка.

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По думите ѝ обаче преди всичко Европа трябва да си даде сметка какво защитава. „В Европа можем свободно да изразяваме мислите си и да отстояваме убежденията си“, заяви Планк, като даде пример с възможностите за свободно образование, пътуване и културен обмен в рамките на Европейския съюз. Тя подчерта и икономическото развитие на България след присъединяването към Европейския съюз. „В ЕС страна като България за 19 години може да увеличи повече от четирикратно икономическата си мощ. Накратко казано: Европа е най-доброто място на света“, заяви Планк.

Планк цитира Васил Левски

В речта си германската посланичка обърна специално внимание на ролята на България в европейското единство и на историческата устойчивост на българите. „Вие, скъпи български приятели, сте важна част от ЕС и Европа, като тук имам предвид по-специално легендарната устойчивост на българите пред лицето на привидно превъзхождащи противници – достатъчно е само да напомня за битката при Сливница“, заяви тя.

Планк се позова и на Васил Левски, като цитира думи от негово писмо от октомври 1871 г.: „От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.“ Германската посланичка заяви, че именно тези думи трябва да бъдат призив за европейско единство в настоящия момент. „Аз бих искала с Вас да призовем тези задружни сили“, каза Планк.

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Тя изброи редица действия, които според нея поставят Европа пред нови предизвикателства – „една държава се осмелява да разположи военни експлозиви на наши летища; опитва се да убие наши военни производители, да трови с дезинформация нашите свободни медии, за да отслаби демократичните правителства“.

„В тези времена трябва да сме по-сплотени от всякога, трябва да се отбраняваме със задружни сили и да покажем, че сме по-силни, че волята ни за независимост е несломима. Точно както Васил Левски ни показа“, заяви тя.

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В заключение Ирене Мария Планк подчерта близостта между Германия и България и общата им ангажираност към Европейския съюз. „Затова аз съм горда, че Германия и България стоят заедно, рамо до рамо с други държави членки отбраняват това пространство на мир – този дар на съдбата от 20 век, Европейския съюз, пазят го и работят, за да го направят дори още по-добър“, заяви германската посланичка.

Тя започна речта си с думи на бившия германски канцлер Конрад Аденауер, чиято 150-годишнина от рождението се отбелязва през 2026 г.: „Единството на Европа някога беше мечта на малцина. То стана надежда за мнозина. Днес то е необходимост за всички нас.“

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Планк свърза германското обединение от 1989 г. с промените в България и процеса на европейско обединение, като посочи, че тогава „за България също започна пътят към свободата“. Според нея свободните държави е трябвало да изградят по-добро бъдеще чрез върховенство на закона и сътрудничество, „а не чрез политика на силата“.