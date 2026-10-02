Руският олигарх и собственик на телевизия "Царьград" Константин Малофеев се е оплакал, че средствата от банковите му сметки в САЩ са били иззети и преведени на украинските въоръжени сили. Това заявиха от руския Следствен комитет, а темата е водеща в редица руски медии. "По решение на американските власти средствата, държани в сметките на Малофеев в американски кредитни институции, са били незаконно иззети. Присвоените средства впоследствие са били използвани за финансиране на украинските въоръжени сили", се казва в съобщение на Руския следствен комитет.

Главното следствено управление на Руската федерация е образувало наказателно дело след официална жалба, подадена от самия Малофеев, като наказателното дело се води именно за "кражба". Руските власти твърдят, че средствата (оценявани от Малофеев на 10 млн. долара, от които 5,4 млн. са конфискувани през 2023 г.) са били "незаконно присвоени от американските власти" и са използвани директно за "финансиране на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)". От Руския следствен комитет разследват американски длъжностни лица, които са участвали в "изземването" на парите, за да им бъдат повдигнати обвинения според руското законодателство.

Какво всъщност се случи през 2022-2023 г.

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През 2022–2023 г. американското Министерство на правосъдието замрази, а след това и конфискува около 5,4 милиона долара (по нови данни на Руския следствен комитет от октомври 2026 г. общата сума с други активи възлиза на около 10 милиона долара) от сметка на Малофеев в американската банка Sunflower Bank. По онова време - април 2022 г., Малофеев твърдеше, че няма активи на Запад. Това беше неговият отговор тогава на обвиненията на САЩ, че се е опитал незаконно да заобиколи чрез фиктивни структури наложените му още от 2014 г. санкции.

Средства на Малофеев действително са преведени през май 2023 г. на Украйна за възстановяване на страната, като разрешение за това даде главният прокурор на САЩ Мерик Гарланд. Това бе първият по рода си превод на конфискувани руски активи (именно тези на Малофеев) към Държавния департамент на САЩ, откъдето парите бяха насочени за подкрепа на Украйна.

Причината бе, че американското разследване разкри, че Малофеев е използвал подставено лице (американския гражданин Джак Ханк), за да прехвърли 10 милиона долара от сметката си в тексаската банка Sunflower Bank към офшорна сметка на Сейшелите, нарушавайки режима на санкции. Американските власти блокираха трансакцията, замразиха парите и по-късно прокуратурата ги конфискува по съдебен път. Според американското правосъдие конфискацията е напълно законна въз основа на Закона за извънредните икономически правомощия (IEEPA) и решение на федералния съд в Ню Йорк заради опит за заобикаляне на санкциите.

Кой е Константин Малофеев?

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Малофеев е един от най-влиятелните и богати руски бизнесмени, наричан "православния олигарх", тъй като е основател на ултраконсервативната медийна група "Царьград". Той основава и инвестиционния фонд Marshall Capital, чрез който през 2000-те години трупа голяма част от състоянието си, като заема ключови позиции в телекомуникационни гиганти като "Ростелеком".

През 2014 г. той е един от основните спонсори на руските сепаратисти в Донбас, заради което и е включен в списъка на санкционираните лица.