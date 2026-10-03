НАТО: Не сме настроени офанзивно, но ще защитаваме всеки сантиметър от територията ни

НАТО, спрямо което Русия наскоро изпрати заплашителни послания, ще защитава всеки сантиметър от територията си, но същевременно не е ориентирана към настъпателни действия. Това заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по CNBC.

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Според него, на руската страна е било ясно предадено, че НАТО е отбранителен съюз. „Ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО, но в същото време не сме настроени офанзивно. Не се стремим да атакуваме Русия или по някакъв начин да застрашаваме нейните интереси“, каза той.

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Уитакър подчерта, че поради липсата на успех на бойното поле в Украйна, Русия се опитва да изрази агресията си. Той каза, че НАТО ще продължи да работи, за да бъде още по-добре подготвен да защитава страните си членки утре.

Заплахите на Русия към Запада

По-рано руският президент Владимир Путин отправи нова серия заплахи срещу Запада и неверни твърдения за войната в Украйна. Той твърди, че Русия „не е искала да воюва“, но е била принудена да започне военни действия заради западната и украинската политика. Путин също така започна да подновява заплахите си за използване на оръжия по целия свят, които „биха могли да унищожат целия живот“.

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„Трябва да сме наясно, че моментът, в който нищо не може да се промени, може да настъпи много бързо и неочаквано за всички“, каза той.

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