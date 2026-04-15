Клиентите избраха розовия домат „Брей!“ за „Продукт на годината“

Три продукта от собствената родна марка на Kaufland - „Брей!“ получиха номинация „Продукт на годината“ за 2026. Розовият домат, суджукът и меденката „Брей!“ събраха максимален брой точки сред запитаните 5000 потребители-участници в гласуването.

С това отличие Kaufland за пореден път затвърждава „Брей!“ като най-предпочитана собствена марка от българските потребители. От 2021 г. насам различни продукти на бранда печелят вота на клиентите, като към момента отличията са над 25. Сред фаворитите през годините са лютеница, айрян, краве сирене, баница, сок, свежа кайма, пресни плодове и зеленчуци и други.

„Това, което отличава продуктите от собствената ни марка „Брей!“, е тяхното безкомпромисно качество. Когато започнахме да работим по концепцията за „Брей!“, ние си поставихме цел да разработим собствена марка, която освен достъпна, е и с високо качество. Днес, 6 години по-късно, не само доказваме, че това е възможно, но и непрекъснато разширяваме асортимента в нея, налагайки я като предпочитан бранд за традиционно български продукти и храни“ , коментира Милена Петрова, Ръководител отдел Собствени марки в Kaufland България.

Създадена през 2020 г., „Брей!“ днес обединява над 150 продукта, разработени в партньорство с български производители. Успехът на марката стъпва върху ясно разпознаваема формула за качество, достъпна цена и последователен контрол на всеки етап. Всеки продукт преминава през системен контрол за качество, включително независими лабораторни тестове.

Част от развитието на „Брей!“ е и новата възможност клиентите на Kaufland да проследяват произхода на всички плодове и зеленчуци от собствената марка. Чрез сканиране на QR код те получават достъп до информация за фермата, начина на производство и характеристиките на продукта. В партньорство с платформата TraceGround ритейлърът осигурява проследимост за продукцията на над 90 български производители и се утвърждава като единственият хипермаркет в България, който предлага подобно решение за плодовете и зеленчуците от собствената си марка.