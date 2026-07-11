Разпоредиха засилен контрол на товарните автомобили в страната

Изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик. По негово разпореждане главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съобщиха от МВР.

Контролът ще бъде насочен към товарните автомобили с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА „Автомобилна администрация“, е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно движение. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани съобразно действащото законодателство. При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА „Автомобилна администрация“ за предприемане на последващи действия.

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Припомняме, че вчера камион разкъса мантинела на автомагистрала „Тракия“. При инцидента един човек загина, а двама са ранени. На 25 юни при друга тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ между камион и лек автомобил, загинаха трима души, сред тях две момчета на 9 години.

Нова трагедия на "Тракия": Камион премина през мантинелите и помете коли