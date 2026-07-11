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"Пътищата ни са "руска рулетка": ИПБ обвини държавата в "управленска шизофрения"

11 юли 2026, 11:35 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Пътищата ни са "руска рулетка": ИПБ обвини държавата в "управленска шизофрения"

Българската пътна мрежа отдавна не е транспортна инфраструктура, а арена на ежедневна "руска рулетка", в която залогът е човешкият живот. На този фон, действията на кабинета придобиват белезите на системен срив, който Института за пътна безопасност (ИПБ) определя като "клиничен случай". Според експертите, управлението на пътната сигурност в страната се е превърнало в "театър на абсурда", в който институциите са напълно абдикирали от преките си задължения.

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Трите лица на управленския хаос

От ИПБ разчертават критичен профил на трима ключови министри, чиято работа, според тях, е белязана от некомпетентност и бягство от отговорност:

Министърът на транспорта

От ИПБ са категорични, че докато транспортната система се разпада, ресорният министър остава в пълна нелегалност. Неговото присъствие в кабинета се определя като чисто формално и лишено от какъвто и да е управленски капацитет.

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Регионалният министър арх. Шишков

Или още наречен "телевизионният гастрольор". Те го обвиняват, че постоянно присъств в медийния ефир, а изказванията му са спорни. От ИПБ контрират оправданията му за „липса на фокус на камерите“ с категоричен извод: трагедиите на пътя не се случват заради техниката, а защото липсва инфраструктура, контрол и воля за пресичане на корупцията, която системно „изяжда“ асфалта.

Министърът на вътрешните работи, който бил изгубен в превода. Силовият министър е описан като призрак, разкъсван между политически зависимости, неспособен да организира ефективен контрол на движението по републиканските пътища.

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"Атомна бомба" на асфалта

Анализите на ИПБ не оставят място за оптимизъм. България е седнала върху "транспортна бомба". Системата е толкова блокирана от опити за прикриване на злоупотребите в строителството и отказ от реформи, че експлозията – под формата на поредната трагедия – е въпрос на време. „Държавата е пуснала волана и е затворила очи, чакайки следващата жертва, за да вдигне рамене“, алармират от Института.

Исканията

От ИПБ отказват да наблюдават пасивно развитието на ситуацията и настояват за незабавна промяна на модела чрез два ключови приоритета - край на колективната безотговорност и ресурси за спасение, не за "черни каси".

Според тях правителството трябва да посочи един конкретен човек, който да носи цялата отговорност за сигурността по пътищата. Стига „колективна вина“, в която три министерства и пет агенции си прехвърлят отговорността.

Трябва и спешна преоценка на риска и насочване на държавните средства към реално обезопасяване на „черните точки“, където се губят човешки животи.

„Всяка глупост от ефира и всяка минута чиновническо мълчение вече не се измерват в проценти рейтинг, а в ковчези“, завършват позицията си от екипа на ИПБ. От Института поставят ултиматум - времето на оправданията е изтекло – или властта поема отговорност, или трябва да се оттегли незабавно.

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Пътища катастрофа Институт за пътна безопасност ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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