Zoom среща с шефа, но ти си на увеселително влакче и пищиш: Допамин въпреки конфуза (ВИДЕО)

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Днешното видео е от Япония и е заснето по време на служебна среща в Zoom, но един от участниците в нея се намира на необичайно място - на влакче в увеселителен парк и едва сдържа пищенето си докато шефът му изпада в недоумение какво се случва.
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A new meme — a man was sitting in a work video call while riding a roller coaster— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
When his boss asked about the shaking, the employee calmly replied that he forgot to close the window. pic.twitter.com/jD6KdWfd2s
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