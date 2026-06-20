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Zoom среща с шефа, но ти си на увеселително влакче и пищиш: Допамин въпреки конфуза (ВИДЕО)

20 юни 2026, 22:30 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Zoom среща с шефа, но ти си на увеселително влакче и пищиш: Допамин въпреки конфуза (ВИДЕО)

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Днешното видео е от Япония и е заснето по време на служебна среща в Zoom, но един от участниците в нея се намира на необичайно място - на влакче в увеселителен парк и едва сдържа пищенето си докато шефът му изпада в недоумение какво се случва.

Още: Избутахме понеделника, но тепърва имаме да преживеем вторника: Нашата доза допамин

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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