Имени дни през ноември 2025 г.

В последния месец на есента - ноември своя имен ден отбелязват много любими имена като Павел, Ангел, Матей, Александър, Андрей и други. През този ден отбелязваме и един от най-големите църковни празници - Архангеловден. В средата на месеца започват и Коледните заговезни. В края на месеца почитаме Света Екатерина и Свети Андрей. Вижте кога са важните дати и се подгответе от рано за празниците.

Имени дни 2025 г.

1 ноември

На този ден почитаме Свети Козма и Дамян. Всяка година празнуват Аргир, Дамян, Кузман, Дамяна, Дамянка.

6 ноември

На този ден се отбелязва празника на Свети Павел. Своя имен ден отбелязват Павел, Павлин и Лука, Павлина, Павлета и Клавдия.

8 ноември

На този ден празнуваме Архангеловден. Не забравяйте да поздравите приятелите си с името Ангел, Архангел, Гавраил, Гаврил, Емил, Емилиян, Миладин, Милан, Милен, Мильо, Михаел, Михаил, Михо, Огнян, Пламен, Радко, Радослав, Радостин, Райко, Райчо, Рангел, Рафаил, Руси, Руслан, Серафим, Ада, Адина, Ангелина, Ангелинка, Анжелина, Емилия, Емилияна, Лина, Мила, Милана, Милена, Михаела, Михаила, Огняна, Пламена, Рада, Радка, Радостина, Райна, Рая, Руска.

11 ноември

Това е денят, на който почитаме Свети мъченици Мина, Виктор и Викентий. Имен ден празнуват Виктор, Минчо, Виктория, Мина, Минка.

14 ноември

На този ден са Коледни заговезни. Имен ден празнуват Филип, Фильо, Филипа, Филка и производните им.

16 ноември

На 16 ноември почитаме Св. Матей. Празник имат Матей, Матьо и Матея.

17 ноември

Почитаме Свети Григорий и своя имен ден отбелязват Григорий и Григория.

19 ноември

На този ден празнуват мъжете, които носят името Варлаам.

21 ноември

На този ден се отбелязва Въведение Богородично, познат още и като Вълча Богородица всяка година празнуват. Затова празнуват Вълко, Вълкан, Въльо.

23 ноември

Това е денят, в който се почита Свети Княз Александър Невски. Всяка година имен ден имат Агапий, Алекс, Александър, Алексей, Алекси, Алеко, Сашо, Цанко, Алекса, Александра, Александрина, Сашка, Цанка.

24 ноември

На този ден почитаме Света Екатерина. Своя имен ден отбелязват Екатерина, Катерина, Катя, Катина и Тинка.

25 ноември

На 25 ноември се почита Свети Климент. Имен ден празнуват Климент, Клементина и Климентина.

26 ноември

На този ден почитаме закрилника на всички деца - Св. Стилиян. Празник имат хората, носещи името Алипий, Стилиан, Стилиян, Стелян, Стилян, Щерю, Щилян, Щилиян, Стилиана, Стилияна, Стела, Щилияна, Щилияна.

30 ноември

В последния ден на месеца се пада Андреевден (Мечкинден). Своя имен ден празнуват Андрей, Андриан, Андро, Артур, Първан, Адриета, Андреа, Андрея, Андрейка, Андрияна, Анисия, Дешка.

Снимки: iStock