САЩ с ултиматум към Иран, а Техеран признава: Сгрешихме с атаките в Ормузкия пролив

Ирански представители неофициално са заявили пред съветници на американския президент Доналд Тръмп, че са допуснали грешка, като са стреляли по търговски кораби в Ормузкия пролив и че желаят да продължат диалога, съобщиха в петък високопоставени американски представители. Белият дом настоява режимът публично да признае грешката си – действие, което администрацията на Тръмп разглежда като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Президентът Тръмп обяви временното прекратяване на огъня по-рано тази седмица след многократни ирански удари по търговски кораби.

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Президентът Тръмп е възложил на екипа си – ръководен от вицепрезидента Джей Ди Ванс, зетя си Джаред Къшнър, специалния пратеник Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио, да продължи преговорите. Предвижда се разговорите да се проведат в Оман в събота.

САЩ ще реагират, използвайки военни и икономически лостове за натиск, ако Иран продължи с враждебните действия, заявиха представителите. „Те се върнаха на масата за преговори и казаха: „Сбъркахме. Допуснахме грешка. Нека продължим да разговаряме“, отбеляза един от служителите.

След срещата в Оман в събота администрацията очаква позицията на Иран да бъде, че проливът ще остане отворен и ще се управлява по същия начин, както преди началото на конфликта. Ако позицията им не е такава, „денят няма да бъде добър за тях“.

Иранската страна е уведомила САЩ, че атаките срещу корабите са били инициирани от своеволен елемент в техните структури, целящ да провалят споразумението.

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Тръмп е предоставил на американските преговарящи време и възможност да постигнат споразумение, но не твърде много.

САЩ поставиха строг краен срок – до събота, на Иран, публично да обяви Ормузкия пролив за отворен и да се ангажира с незабавно прекратяване на целенасочените удари срещу търговски плавателни съдове.

По-рано Тръмп заяви, че е оставил инструкции за случай, в който Иран извърши покушение срещу него. „Бомбардирайте ги с мащаб, какъвто не е виждан досега“, каза той. ОЩЕ: "1000 ракети са заредени и насочени": Тръмп заплаши Иран при опит за покушение срещу него