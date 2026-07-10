Цените на петрола: Инфлацията, САЩ и Иран все пак донесоха добра новина

Добра новина за потребителите - цените на петрола се понижиха в началото на търговията в петък, 10 юли, но останаха на път към седмичен ръст, защото САЩ и Иран продължават да си разменят удари. Също така опасенията, че ускоряващата се инфлация може да отслаби търсенето на петрол, оказаха натиск върху пазара и понижиха цените. Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 6 цента, или 0,08%, до 76,24 долара за барел в началото на търговията. Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) слезе надолу като цена с 4 цента, или 0,06%, до 72,04 долара.

Към момента на публикуване на материала цената на "Брент" е 76,07 долара, а на WTI - 71,89 долара за барел.

За седмицата „Брент“ се очакваше да отбележи ръст от 6%, а WTI - от 5 на сто.

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Факторите: ударите между Иран и САЩ

Иранските въоръжени сили предприеха атаки срещу американската военна инфраструктура в държавите от Персийския залив в четвъртък, след като САЩ нанесоха удари по южните и източните провинции на Иран. Отделно от това иранските медии съобщиха за множество експлозии в южната част на страната, включително в Бушер, където се намира една от атомните електроцентрали.

Възобновяването на боевете настъпи в деня, в който Иран погреба своя убит върховен лидер аятолах Али Хаменей – кулминацията на седмица, белязана от масови погребални шествия и митинги. Хаменей беше ликвидиран в първия ден на войната на САЩ и Израел срещу Иран - 28 февруари.

Конфликтът забави пълното отваряне на Ормузкия проток – ключовия воден път, през който преди войната преминаваха около ⁠20% от ежедневните световни доставки на нефт и втечнен газ.

Снимка: Getty Images

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„Въпреки че САЩ засилиха атаките срещу военни обекти в Иран, пазарът беше донякъде успокоен от решението на администрацията на Тръмп да не нанася удари по иранската енергийна инфраструктура“, заяви Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в банката ANZ. „Към това допринесоха и коментарите на президента Тръмп, който заяви, че не очаква връщане към пълномащабен конфликт".

Президентът на САЩ заяви в сряда, че не смята, че войната ще започне отново и че „всичко, което се случи, ще приключи много бързо“. Само че има и информация от вътрешни източници как републиканецът може да готви ескалация срещу Ислямската република: Тръмп се успокоил за цената на петрола и е готов за дълга ескалация срещу Иран.

Инфлацията също влияе

Инфлацията също оказва натиск върху цените. В САЩ броят на американците, подали молби за обезщетения за безработица, спадна миналата седмица, което показва, че пазарът на труда остава в режим на „бавно наемане, бавно уволняване“, пише CNBC.

В Китай, втората по големина икономика в света, инфлацията на цените на производителите достигна четиригодишен връх през юни, което увеличи натиска върху маржовете на печалбата на производителите, тъй като слабото вътрешно търсене ограничи възможността им да определят цените.

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