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След спешен телефонен разговор: Нетаняху притисна Тръмп заради заплахите от Ердоган

10 юли 2026, 9:57 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След спешен телефонен разговор: Нетаняху притисна Тръмп заради заплахите от Ердоган

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп са разговаряли по телефона в четвъртък и са се договорили да продължат координацията на действията си на различни фронтове, предаде агенция Ройтерс, като се позова на кабинета на Нетаняху. Според източника, в телефонния разговор Тръмп е информирал Нетаняху за последните американски действия в Персийския залив.

Двамата са разговаряли и за Турция. Като цитира съобщението на кабинета на Нетаняху в социалната мрежа Екс агенция Франс прес информира, че премиерът на Израел е подчертал сериозността на изявленията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и неговите сътрудници срещу съществуването на държавата Израел. 

Турция и Израел са в обтегнати отношения, а Нетаняху призовава Тръмп да не продава на Турция изтребители F-35, казвайки, че това застрашава Израел, припомня АП. 

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В телефонния разговор Нетаняху е говорил и за необходимостта от създаване на зони за сигурност по израелските граници.

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Израел Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху САЩ война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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