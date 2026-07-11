"1000 ракети са заредени и насочени": Тръмп заплаши Иран при опит за покушение срещу него

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови да нанесат удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него. "1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, а още хиляди са готови незабавно да последват, ако иранското правителство изпълни заплахата си, отправяна на много места по света, да убие или да направи опит да убие действащия президент на САЩ– в случая мен!", написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

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"Заповедите вече са издадени и американските въоръжени сили са готови, желаят и са способни в продължение на една година, с възможност този срок да бъде удължен, напълно да опустошат и унищожат всички райони на Иран", добави той.

Припомняме, че Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, че Иран е разработил нов план за убийство на президента Тръмп. Един от източниците каза, че предупреждението е дошло тази седмица. Друг източник твърди, че САЩ са получили постоянен поток от разузнавателна информация през последните седмици за възможни планове за убийство на Тръмп. Предупреждението от Израел е ново и се отнася до конкретен заговор.