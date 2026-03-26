ЦСКА гледа двама играчи от полската Екстракласа

Двама играчи от полската Екстракласа са били предложени на ЦСКА. Става въпрос за централния защитник на Радомиак Адриан Диегес, както и за нападателя на Ягелония Афимико Пулулу. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите въпросните футболисти са в радара на „армейците“, но на този етап няма нищо конкретно около евентуалното им преминаване в състава на Христо Янев.

Договорът на Пулулу с Ягелония изтича

Афимико Пулулу е на 27 години като е роден в Ангола, но е национал на ДР Конго. Нападателят има договор с Ягелония до края на настоящия сезон. За момента няма индикации, че той ще получи предложение за удължаване на контракта, което означава, че на 30 юни офанзивният футболист ще стане свободен агент. През тази кампания Пулулу е изиграл общо 39 мача за Ягелония във всички турнири, в които се е отчел с 16 попадения и 6 асистенции.

Адриан Диегес е гласен за заместник на Делова

Адриан Диегес пък е бил предлаган на ЦСКА още през 2024-та, когато носи екипа на Ягелония. През миналото лято той преминава в състава на Радомиак, като до момента е записал 21 двубоя с едно попадение за тима от Радом. 30-годишният централен защитник е гласен за заместник на Лумбард Делова, който все още не е подписал нов договор с „армейците“ и съществува голяма вероятност да напусне българския гранд след края на кампанията.

