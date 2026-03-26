Откриха нарушения в две топлофикации – в София и Гълъбово

Планови проверки на 15 топлофикационни дружества в цялата страна, включително в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и други градове е извършила Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГДМН). Обект на инспекцията са били общо 1130 средства за измерване (СИ), разпределени почти поравно между топломери (588 броя) и водомери (542 броя), съобщиха за БТА от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Нарушения

Констатирани са нарушения при две от проверяваните дружества - на територията на София и Гълъбово.

Средствата за измерване са проверени за техническа изправност, правилна употреба и наличие на знаци от метрологичен контрол. Констатирано е, че 16 броя средства за измерване – 14 броя топломери, и 2 броя водомери се използват без валидни знаци от последваща проверка.

Резултатите от проверките показват, че относителният дял на средствата за измерване, за които е установено, че не съответстват на изискванията на Закона за измерванията, се запазва спрямо предходната година - около 1,4 на сто.

За констатираните нарушения ще бъдат предприети предвидените в Закона за измерванията административнонаказателни действия, а именно - съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения за неизпълнение на задълженията по разпоредби от ресорния закон.

За първото тримесечие на 2026 г. е извършен планов метрологичен надзор на "Топлофикация София", "Топлофикация Перник", "Топлоснабдяване Банско", "Топлофикация-Плевен", "Топлофикация" - Монтана, "Топлофикация-Враца", "Топлофикация - Русе", "Топлофикация - Разград", "Топлофикация-ВТ", "Веолия Енерджи Варна", "Топлофикация-Бургас", "Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов", "ЕВН България Топлофикация" - Пловдив, "Юлико-Евротрейд" – Стамболийски и "Брикел" - Гълъбово.