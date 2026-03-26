Целият състав на прокурорската квота на ВСС е от файловете на Пепи Еврото: Анализ

Може би има и страх да се разследва докрай смъртта на капитан Марин Маринов в Газа, заяви пред БНР адвокат Минчо Спасов. "Да не се подразни големият господар". Сънародникът ни загина на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в централната част на ивицата Газа. По искане на адв. Минчо Спасов СГП образува досъдебно производство по случая.

"До нашето външно министерство е получена телеграма, доклад от ООН, които са направили собствено разследване. От този доклад е видно, че на 19 март два танка на израелската армия са изстреляли от югоизточна посока към квартирите на Организацията на обединените нации два снаряда. Първият поразява кап. Марин Маринов. Той е бил от т.нар. "умни" снаряди. Капитанът на танка е измерил разстоянието до жертвите, които е виждал. Така е програмирал снаряда, че той да се взриви точно над главите им, а не при удар в стена или твърд предмет. В този доклад подробно е направена балистична експертиза, от която се вижда, че убийството е умишлено. Тази информация е постъпила официално в нашето външно министерство от ООН.

На първи април м.г. представители на ООН са се срещнали с представители на израелската армия, които са им казали, че авторът на престъплението, т.е. командирът на танка, им е известен. Срещу него е започнало разследване, но не е арестуван. При нас досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител.

С първото си постановление за образуване на производството прокурор Русалина Михайлова прие моето искане за изпращане на правна помощ. Два месеца след това обаче, по настояване най-отгоре, тя е получила разпореждане очевидно и със свое постановление отменя разпореждането да се изпрати молба за правна помощ до държавата Изпраел, тъй като смята, че по делото са събрани достатъчно данни за личността на извършителя, което въобще не е така. Оказа се, че българската прокуратура умишлено не желае да разбере коя е тази личност.

Аз сезирах ВСС да й потърси отговорност. ВСС изпрати моя сигнал в СГП, към която принадлежи и прокурор Русалина Михайлова. Получих отговор, прокурорката се казва Александрина Костадинова, че не може прокурор чрез свое постановление да извърши престъпление.

Куриозното по случая е, че единственото, което се чака, е Франция да ни каже кой е убиец на нашия сънародник. Има тежко ранен французин по време на същата акция и нашата прокуратура изпрати молба за правна помощ до Франция. Прокуратурата ни показва пълна безгръбначност".

Адвокатът обжалва постановлението за отказ за образуване на наказателно производство срещу прокурор Михайлов. "Умерен песимист съм, че нещо ще се случи по тази линия. Нашата прокуратура смята, че е безнаказана и стои извън закона. Може би още няколко години ще се търкаля този случай и накрая близките ще заведат иск срещу държавата. Ние, данъкоплатците ще платим някакво обезщетение, вместо да го платят истинските убийци".

Архивите на Пепи Еврото

Той коментира какви очаквания има от документите в куфара, който беше занесен от БОЕЦ на правосъдния министър Андрей Янкулов и за който се твърди се, че е част от архива на Пепи Еврото.

"В този куфар се крие тайната защо управляващите съдебната система задкулисно не желаят смяната нито на главния прокурор, нито на ВСС. Моята увереност е, че целият състав на прокурорската квота са от файловете на Пепи Еврото".

