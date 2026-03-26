Включваш в контакта и си енергийно независим: Соларните панели на балкона набират популярност (ВИДЕО)

Енергийната криза заради войната в Близкия изток и зависимостта на Европа от внос на горива предизвика смут на пазарите и удар по джоба на обикновените потребители. Шефът на МАЕ Фатих Бирол заяви тази седмица, че "никоя държава няма да бъде имунизирана срещу последиците от тази криза".

Какво обаче ще стане, ако можехте сами да си произвеждате електроенергия, без да зависите от електроразпределителните дружества?

Мнозина експерти вече повдигат въпроса могат ли домашните слънчеви панели да са от ключова помощ по време на енергийна криза, пише Евронюз.

Слънчеви панели у дома

Инсталирането на слънчеви панели у дома или за бизнеса е често срещано явление в много европейски страни. Панелите се оказват особено полезни по време на подобни енергийни кризи.

"Ако имате соларен покрив в дома си и имате батерия, тогава, в зависимост от това колко енергия можете да генерирате, сте значително независими от вноса на електроенергия", обяснява Матю Клейтън, главен изпълнителен директор на базираната в Обединеното кралство Thrive Renewables.

Динамичните модели стават все по-често срещани в Европа. При тях цената на електроенергията варира през деня и нощта, като разходите се увеличават през пиковите периоди.

Това означава, че ако съхранявате слънчева енергия през дневните часове, когато слънцето е най-силно, тогава можете да използвате тази енергия, вместо да я черпите от електрическата мрежа, през най-скъпите периоди.

Испания добър пример. Тя е водеща страна по отношение на отказа от внос на изкопаеми горива и усилено инвестира във възобновяеми енергийни източници, като по този начин намалява цените за потребителите.

"Растежът на вятърната и слънчевата енергия в Испания е намалил влиянието на скъпите източници на изкопаеми горива върху цената на електроенергията със 75% от 2019 г. насам. Този спад в часовете, в които цената на електроенергията беше обвързана с цената на газа, беше по-бърз, отколкото в други страни, зависими от газ, като Италия и Германия", сочат данните на енергийния мозъчен тръст Ember.

Испания има късмета да се радва на много слънце и вятър. Но системите стават все по-усъвършенствани, което позволява и на хората в по-малко слънчеви страни също да могат да се възползват от възобновяема енергия на местно ниво.

Слънчеви панели на балкона, които се включват в контакта

За многото европейци обаче, които живеят в апартаменти или други видове многофамилни жилища, покривните соларни панели не са вариант. Именно тук решение дават plug-in соларните панели, които се включват в контакта.

Те се включват директно в мрежата и са малки слънчеви панели, които се продават в супермаркетите. Можете да ги прикрепите към външна стена или парапет и да ги включите в електрически контакт вътре в дома си.

Соларните панели, монтирани на балкони, са особено популярни в Германия, като между 2022 г. и 2025 г. са инсталирани над един 1 милион комплекта.

Цената им е паднала наполовина през същия период, като малките модели струват около 200 евро, а големите, които включват съхранение на енергия, струват под 1000 евро.

Според Solar Power Europe средно са необходими 2 до 6 години, за да си върнете разходите за системата, в зависимост от това колко сте платили за нея, какъв е нейният размер и къде е монтирана.