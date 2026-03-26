Жертви в Абу Даби след прехващане на иранска ракета, дронове над Саудитска Арабия и удари в Израел (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а други трима бяха ранени в Абу Даби в четвъртък, 26 март, след като при прехващане на балистична ракета са паднали отломки от нея. Това е пореден случай с цивилни жертви в Обединените арабски емирства (ОАЕ), откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, а Техеран продължава да отвръща с удари по страни в Близкия изток, най-вече ОАЕ. Властите в Абу Даби съобщиха, че инцидентът е станал на улица „Суейхан“ и е нанесъл щети и на няколко автомобила.

Идентичността на загиналите все още не е потвърдена. Властите призоваха обществеността да се осланя на официални източници и да избягва разпространяването на непотвърдена информация.

В сряда въздушната отбрана на ОАЕ е реагирала на заплахи от ракети и дронове, идващи от Иран, съобщи по-рано Министерството на отбраната на страната. Звуците, чути в различни части на ОАЕ, са били причинени от системите за противовъздушна отбрана, които са пресекли ракети и дронове, предаде опозиционната иранска телевизия Iran International.

Дронове и над Саудитска Арабия, щети в Израел

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи в сряда, че е пресекло и унищожило три дрона в източната част на страната.

Междувременно спасителни сили се насочиха към места, където е имало удари в централната част на Израел, съобщи израелската армия. На гражданите им е казано да избягват да се събират в тези райони и да продължават да следват инструкциите на Командването на вътрешния фронт.

Двама души са с леки наранявания в Кафр Касим след падане на иранска касетъчна бомба, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на медицински лица - 55-годишен мъж и 55-годишна жена са получили медицинска помощ. Това е станало, след като е настъпил удар по сграда в центъра на града.

Според медицински източници, цитирани от The Times of Israel, един човек е ранен от шрапнел в северната част на Израел след поредна серия от балистични ракети, изстреляни от Иран. Общо 7 души са ранени в страната днес, след като Иран изстреля 4 ракетни залпа по Израел в рамките на 2 часа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че Иран води преговори с неговата администрация, но се страхува да го признае публично. Той каза, че медиите представяли САЩ като губещи войната, но „ние ги унищожаваме“. „Те нямат флот. Те нямат нищо", заяви републиканецът. Централното командване на САЩ обяви, че от началото на войната вече са нанесени над 10 000 удара по военни цели в Ислямската република.

