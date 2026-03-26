Тръмп избухнал срещу Нетаняху заради пореден каприз за Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху искал да призове иранците да излязат по улиците, за да протестират срещу правителството си миналата седмица, но президентът на САЩ Доналд Тръмп му отвърнал доста красноречиво, че това е твърде рискован ход, съобщават двама американски служители и израелски източник пред Axios. „Защо, по дяволите, да казваме на хората да излязат по улиците, когато просто ще бъдат избивани?", попитал републиканецът израелския министър-председател по време на разговора, гласи информацията.

САЩ и Израел са съгласни по повечето военни цели, но гледните им точки се различават по въпроса за смяна на режима в Иран и степента на хаос и кръвопролитие, която е приемлива, за да се постигне това. Докато Нетаняху включва сред основните цели на Израел създаването на условия за народно въстание в Ислямската република, американски служители казват, че Тръмп разглежда смяната на властта по-скоро като "бонус". Макар че в началото на войната той заяви, че иранският народ ще има шанс да поеме властта, когато бойните операции на САЩ приключат, оттогава той рядко е повтарял това си твърдение: Шефът на Мосад подвел Тръмп и Нетаняху с прогноза за смяна на режима в Иран?

Нетаняху видял удобна възможност за още по-голямо дестабилизиране на режима в Иран

В отделни удари миналия вторник израелците ликвидираха Али Лариджани, ръководителя на националната сигурност на Иран и де факто действащ лидер на страната, и Голамреза Солеймани, шефа на милицията "Басидж", заедно с няколко от неговите заместници. Израелски представители твърдят, че убийството на Голамреза Солеймани е имало за цел да предизвика народно въстание, тъй като той е бил натоварен със задачата да потушава протестите - "Басидж" е мразената от мнозинството иранци доброволна полиция, която често влиза в домовете на неудобни за властта хора.

Няколко часа по-късно Нетаняху заявил по време на телефонен разговор с Тръмп, че иранският режим е в хаос и че се е открила възможност за по-нататъшното му дестабилизиране, съобщават американски представител и израелски източник пред Axios. Израелският премиер предложил той и Тръмп да отправят съгласуван публичен призив към иранския народ да излезе по улиците на протести.

Тогава републиканецът изразил опасения, че такъв призив би довел само до масово клане. Десетки хиляди ирански протестиращи вече бяха убити преди началото на войната от силите за сигурност в страната, и то само за около месец и половина, след като иранците излязоха на масови демонстрации заради влошената икономическа обстановка: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО).

Тръмп и Нетаняху се разбрали да тестват почвата, но резултатът бил отрицателен

В крайна сметка Нетаняху и Тръмп се съгласили да изчакат и да видят дали иранците ще излязат на улиците по време на ежегодния Фестивал на огъня на следващия ден. Междувременно Нетаняху се изказа публично от свое име. „Нашите самолети нанасят удари по терористични дейци на земята, по пътищата и на обществени площади. Целта е да се даде възможност на смелия ирански народ да празнува Фестивала на огъня. Затова излезте и празнувайте (...) ние наблюдаваме отгоре“, заяви той, говорейки от щаба на военновъздушните сили.

Много малко иранци обаче излязоха по улиците на следващия ден, което американски и израелски официални лица приписаха на продължаващия страх от това как ще реагира режимът.

Няколко дни по-късно израелският посланик във Вашингтон, Йехиел Лайтер, заяви пред CNN, че целта все още е да се отслаби режимът до такава степен, че да не е в състояние да потиска опозицията. „Надяваме се, че това ще предизвика онзи преломен момент, в който хората ще могат да поемат контрола над собствения си живот... Мисля, че можем да отслабим този режим до такава степен, че да се срине от въздуха. На земята силите трябва да бъдат ирански“, каза той.

Докато военната кампания продължава и САЩ обмислят варианти за значително ескалиране на конфликта, включително чрез сухопътни сили, Тръмп проявява интерес и към дипломатическия път. Той би оставил на място това, което е останало от режима.

Нетаняху е много скептичен, че в близко бъдеще може да бъде постигнато приемливо споразумение, казват израелски официални лица.

