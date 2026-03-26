На границите: Нормален трафик с две изключения

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на границата с Турция “Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч., цитирани от БТА.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Движението през Дунав мост при Русе е възстановено след ремонтни дейности на пътната настилка.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия.

