Звезд(н)а премиера на новия български филм "Звезда" (ВИДЕО)

26 март 2026, 10:37 часа 241 прочитания 0 коментара
Дебютният филм на режисьора Камен Стоянов "Звезда" тръгва по кината от 27-и март, а снощи в кино "Одеон" се проведе официалната премиера на лентата, която уважиха както актьорите и екипа, така и много близки, приятели и популярни личности като оперните звезди Дарина Такова и Мила Михова, журналистът Драгомир Симеонов и др.

Лентата е с участието на Елена Замяркова, Ирмена Чичикова, Мариана Крумова, Жана Яковлева, Васил Дуев – Тайг и Иво Димчев, който също така отговаря и за музиката. Сценарият е Камен Стоянов, оператор – Росен Даскалов. Продуценти са Петър Мичев и Зорница София.

"Изключително съм щастлив, че филмът ще се срещне с публиката", сподели Камен Стоянов, който е и сценарист на "Звезда". "За първи път гледах филма днес и може да звучи шизофренно, но доста ме развълнува, благодаря на целия екип", допълни Елена Замяркова, която влиза в главната роля. "Аз гледам филма за трети път и при всяко гледане намирам нови теми, които ме карат да се замисля", завърши Ирмена Чичикова.

За Филма:

След завършването си в Лондон на художничката Звезда и се налага да се върне в България за да помага на самотната си майка. Напористата Звезда успява да уреди първата си самостоятелна изложба в реномирана софийска галерия, но планираният триумф на откриването е отложен защото същия ден е обявен Ковид локдаун. Звезда решава да използва ситуацията творчески и се изолира в галерията сред картините си като жива скулптура, която да бъде наблюдавана и от витрините и онлайн в радикално оголване живеейки на показ, рискувайки не само себе си, но и спокойствието и здравето на майка си. Постига внезапна известност във време на дефицит на културни събития, която обаче, е за сметка на човечността и живота на майка и.

Весела Софева
