Стоян от "Ергенът" остана чисто гол заради нова участничка (ВИДЕО)

Поредна голяма изненада в романтичния риалити формат "Ергенът". След като във вторник добре познатата Любомира от миналогодишното издание се запозна с мъжете в петия сезон, сега те имаха възможността да срещнат още една култова риалити звезда - Мартина. Изглежда, че и тримата се впечатлиха от новото попълнение, като побързаха да я опознаят и да се сближат с нея.

Във вчерашния епизод, 25 март, Мартина, Кристиян, Стоян и Марин се изправиха заедно пред интересната игра "Истина или предизвикателство". С цел опознаване и сближаване, въпросите бяха изключително пикантни, а участниците показаха готовност да разкрият всичко без никакви задръжки. Горещата игра издаде неподозирани подробности с интимен характер, които зрителите не са и предполагали за ергените.

Още: Тримата Ергени оставиха три дами без рози след драматична церемония (ВИДЕО)

Меко казано провокативна задача получи Стоян, което беше може би най-големият шок от епизода. По време на предизвикателната игра той трябваше да влезе гол в басейна. И го направи.Мартина остана без дъх при гледката, след което му занесе кърпа, за да се прикрие. Красавицата остана изключително впечатлена от дързостта и смелостта му. А Стоян с усмивка каза: "Срам къща не храни".

Любомира разкрива чувствата си

Междувременно Любомира имаше разговор с Мартин Елвиса, който също пристигна в Шри Ланка, но с нова роля - да помогне за общуването и отношенията между участниците. Актрисата не скри нищо от "вечния ерген" и му призна какво мисли за мъжете в сезон пет, а Мартин я посъветва да бъде по-активна и смело да действа спрямо къдрокосия Марин.

Синеоката финалистка от предишния сезон накара останалите участнички да настръхнат, когато тя се появи, а въпросите веднага започнаха.

Още: "Марин лъже всички жени в "Ергенът": Мартин Елвиса го нападна

Как ще се развият отношенията между дамите с новите конкурентки, предстои да разберем.