Селин Дион се завръща в Париж за грандиозни концерти

Канадската певица Селин Дион планира концерти в Париж през есента, съобщи "Асошиейтед прес", позовавайки се на източник, запознат с организацията. Според информацията изпълненията ще се състоят в зала La Défense Arena, която побира около 40 000 зрители.

Завръщане в любим град

Източникът е говорил пред АП при условие за анонимност и не е предоставил допълнителни подробности за подготовката. Представителите на Дион в САЩ не са отговорили веднага на запитвания за коментар.

Информацията за предстоящите концерти се появява на фона на засилен интерес в Париж, където наскоро бяха разпространени загадъчни плакати с имена на нейни популярни песни като "Pour Que Tu M’aimes Encore" и "The Power of Love". Самата певица публикува в социалните мрежи снимки от различни периоди от живота си, свързани с френската столица.

Очакваните изяви ще бъдат първите ѝ в Париж след участието ѝ в откриването на Олимпийските игри през 2024 г., когато тя изпълни "Hymne à l’amour" на Едит Пиаф от Айфеловата кула.

През 2022 г. Селин Дион съобщи, че е диагностицирана със синдром на скования човек (Stiff person syndrome, SPS) – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и спазми и затруднява ходенето и пеенето. Певицата отсъства от сцената от 2020 г., когато турнето ѝ беше отложено заради пандемията от COVID-19, а впоследствие и прекратено след поставянето на диагнозата.

Източник: БТА