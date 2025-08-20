Кой има имен ден днес, 20 август 2025 г. Честито!

На 20 август 2025 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Самуил, Самуила, Сами и производните им. Пророк Самуил е живял през XI в. пр. н. е., 1146 години преди Рождество Христово, и е последният, 15-ти и най-известен от съдиите на Израел. В превод името Самуил означава „чут от Бога“ или „измолен от Бога“. Когато Самуил бил на три години, майка му отишла с него в Сило и го поверила на грижите на първосвещеника Илий. От малък Самуил има способността да предсказва различни събития.

Честит имен ден! Нека името ти носи късмет и успех! Носи го с гордост. Бъди жив и здрав, устремен към добри дела, разбиращ и обичащ!

Честит имен ден! Бъди специален, както е специално и името ти! Нека денят ти донесе щастие, щастливи мигове и уверения за обич и взаимност с любимите ти хора.

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Бъди щастлива, обичана и ценена от близките и любимите си хора, а животът ти да е изпълнен с чудеса!

Честит имен ден! Запази този ден за себе си! Бъди такъв, какъвто искаш да бъдеш - искрен, неподправен, обичащ, обичан, щастлив, приемащ и приеман от хората, на които държиш!

