Имени дни през септември 2026 г.

Лятото вече е в миналото и от утре започва новият месец. Но това не бива да ни натъжава, тъй като и в следващите дни ще има празници и поводи да се видим с любими хора и да празнуваме. През септември 2026 г. празнуваме Кръстовден. Вижте кога се падат останалите имени дни.

Пожелания за рожден ден на жена

1 септември

На този ден своя имен ден празнуват всички, които носят името Симеон, Симона.

5 септември

На този ден празнуват, всички, които се казват Захари и Елисавета, Зарко, Светлозар, Светлозара, Ели, Изабел

8 септември

На този ден отбелязваме празника Малка Богородица. Имен ден празнуват: Мария, Борис, Богдан, Богомил

14 септември

На този ден празнуваме Кръстовден. Своя имен ден отбелязват мъжете и жените с името: Кръстьо, Кръстан, Kристина, Кристиян, Ставри.

16 септември

Това е празникът на хората с името Людмила и Людмил

17 септември

На този ден отбелязваме един от най-хубавите празници. Своя имен ден празнуват дамите с името Вяра, Надежда и Любов – София, Вяра, Надежда, Любов, Надя, Любослав, Севда.

20 септември

На този ден имен ден отбелязват мъжете с името Евстати.

22 септември

Това е празникът на всички, които се казват Гълъбин или Гълъбина.