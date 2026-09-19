Росен Йорданов получил над 380 хиляди лева по договори със Столична община - повече, отколкото Васил Терзиев е дарил на Ивайло Калушев

Криминалният психолог Росен Йорданов е получил близо 380 хиляди лева по договори със Столична община. В периода 2016-2023 г. фирмата му "Ренова тийм" е получила общо точната сума от 379 440 лева с ДДС. По данни на "Offnews" сумата е по-голяма от тази, която столичния кмет Васил Терзиев е дарил за дейността на НПО-то на Ивайло Калушев.

След "запомнящата" се пресконференция на МВР и прокуратурата от 14 септември за трагедията "Петрохан-Околчица", бившият зам.-директор на Института по психология към МВР получи редица критики и обвинения в намеса в разследването по случая "Петрохан - Околчица".

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По данните на медията "Ренова тийм" сключва следните договори със Столична община:

Април 2016 г. - за "предоставяне на консултантска услуга - Диагностика на социолно-психологичния климат в отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО" към Дирекция "Административно обслужване" при СО и прилагане на консултативни интервенции за подобряването му, с оглед постигане на ефективна работна атмосфера и взаимодействие" - за 3 000 лева без ДДС.

Ноември 2016 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 24 000 лева без ДДС.

Ноември 2017 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 21 600 лева без ДДС.

Ноември 2018 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 21 600 лева без ДДС.

Снимка: БГНЕС

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Февруари 2020 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 29 520 лева без ДДС.

Април 2021 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 28 800 лева без ДДС.

Февруари 2022 г. - за "годишно абонаментно обслужване - професионална супервизия на служители, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги" за 29 340 лева без ДДС.

Юни 2022 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 28 800 лева без ДДС.

Март 2023 г. - "за образователни и учебно-тренировъчни услуги за служители, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги към социалните заведения на СО" за 60 840 лева без ДДС.

Август 2023 г. - за "годишно абонаментно обслужване на СО по управление на човешките ресурси и психологично консултиране" за 7200 лева без ДДС.

Септемри 2023 г. - за "професионална супервизия на служители, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги към Столична община" за 61 500 лева без ДДС.

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