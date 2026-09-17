Църковен празник на 18 септември: Денят, в който е забранено да се хвалите

На 18 септември е православният празник на Свети Евмений, епископ Гортински, чудотворец. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 18 септември - традиции, обичаи и забрани

От младостта си Евмений се стремял да живее в съответствие с християнските заповеди. Той избягвал светските изкушения, молил се често, пости и се стремил към духовно съвършенство. Светото писание и молитвата заемали специално място в живота му.

Светецът не търсел богатство или земни блага. Напротив, той раздавал всичките си притежания на бедните и нуждаещите се, избирайки пътя на служенето на Бога. Строгият аскетичен живот на Евмений бил съпроводен със смирение, милосърдие и любов към ближните.

Добрите дела и духовната мъдрост на Евмений бързо придобили слава и жителите на Гортин го избрали за свой епископ. Гортин бил един от най-важните градове на остров Крит и новият архипастир възприемал служението си преди всичко като отговорност към народа.

Евмений станал състрадателен баща за своето паство. Той подкрепял сираци, помагал на бедните, утешавал скърбящите и се полагал грижи за болните. Светецът се стремял не само да учи хората на слово, но и да дава пример със собствения си живот.

Според църковното предание, Бог дал на Евмений дара на чудеса. Хората са се обръщали към него с молитви, а светецът им е помагал с чудеса.

Едно от най-известните чудеса е свързано със сушата. Когато земята страдала от липса на дъжд, молитвата на Евмений донесла дългоочаквания дъжд. В житието на светеца се споменават и изцеления на болни и други чудотворни събития, които са спечелили на светеца титлата „Чудотворец“

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Какво не бива да правите на 18 септември? Според общоприетото вярване, човек не бива да се хвали с постиженията си или да се хвали с успехите си, тъй като прекомерната гордост и възхваляване на този ден би могла да доведе до загуба на всичко това, което е повод за гордост.

Какво можете да правите на 18 септември? Според древните обичаи, от този ден предците ни са започвали да събират шипките. Вярвало се е, че плодовете, набрани преди първата слана, имат специални лечебни свойства. Събраните на този ден шипки се изсушават и след това се използват за приготвяне на ароматни чайове и домашни настойки за подпомагане на тялото при настинки, проблеми със съня и други заболявания.