Прогноза за времето - 20 септември 2026 г. (неделя)

Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в затворените полета – между 7° и 10°, за София – около 11°.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

В неделя ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София – около 29°.

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността главно над южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, по най-високите била и върхове – от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще са предимно между 17° и 22°, а минималните – между 10° и 15°.

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