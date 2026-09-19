Най-важните новини за деня: 19 септември 2026 година

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 септември, 2026 г.

"ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА": ЙОТОВА СЪС ЗАПЛАХИ КЪМ ГЮРОВ И РАЗКРИТИЯ, ЧЕ СА Ѝ ПРЕДЛАГАЛИ ДА ПРАВИ КАЛНА КАМПАНИЯ СРЕЩУ НЕГО

"Знаех, че кампанията ще се води по този начин много отдавна. От моя страна екипа ни ще води кампания, която е позитивна и ще бъде разговор с хората - затова съм непрекъснато сред тях. Това, че някой е решил да води кална кампания и тя е много лична и брутална, нека оставим този въпрос на анализаторите. Аз мога да споря с аргументи и доводи, но не мога да споря с лъжи. Няма да цитирам последната лъжа по мой адрес - тя остава за съвестта на хората, които го правят". Това обяви в интервю пред БНТ президентът и бъдещ кандидат за държавен глава Илияна Йотова дни преди началото на предизборната кампания за изборите на 25 октомври.

ИДВА ПЕЧАЛБА ЗА "ЛУКОЙЛ", ЩЕ ПЛАТИ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК. ИМА И ПЕТРОЛ, МИНАВАЩ ПРЕЗ РУСИЯ: ГОВОРИ ОСОБЕНИЯТ УПРАВИТЕЛ

Гарантирам, че ако "Лукойл" е на печалба, което изглежда така, ще платим корпоративният данък (10% от печалбата), който дължим. Работим на минимална надценка. От печалбата можем да направи плащането на корпоративния си данък – но "Лукойл" да дотира (държавата), това означава декапитализация на дружеството. Не получавам 4 заплати, макар да управлявам 4 дружества – получавам заплата, каквато е нормална за такъв пост. Това изясни особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов. Той не каза каква печалба се очаква, съответно и колко голяма ще е вноската в държавната хазна.

ВИТАНОВ НЕ ЗАТВОРИ ВРАТАТА ЗА РАЗГОВОРИ С ГЕРБ И ДПС ЗА НОВИЯ ВСС, ИМАЛО НАЙ-МНОГО ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ГОВОРИ И С "ВЪЗРАЖДАНЕ"

"Разговори с ДПС и ГЕРБ не са водени, на този етап не предвиждаме такива. "Възраждане" имат най-много основание да говорим с тях, защото никога не са били част от управлението. Опитваме с ПП да разговаряме, там е една идея по-трудно. Разговаряме и с ДБ, които искат съдебна реформа". Това бяха част от думите на председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред bTV по повод стартиралата процедура по избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

ОФИЦИАЛНО: ДОНАЛД ТРЪМП ПОДПИСА "АДСКИТЕ САНКЦИИ" СРЕЩУ РУСИЯ

Американският президент Доналд Тръмп подписа в петък законопроекта за санкции срещу Русия, изготвен от покойния вече републикански сенатор Линдзи Греъм. Пакетът от мерки е наричан от мнозина „атомни санкции“, тъй като предвижда налагане на мита от 100% върху страни, купуващи руски петрол. Законопроектът има за цел да спре един от основните източници на доходи за Кремъл – продажбата на енергийни ресурси, с които Путин финансира войната си срещу Украйна.

ДИКТАТОР ГОВОРИ ЗА "УКРАИНСКА ДИКТАТУРА", НЯМА ДА НАПАДА ЕВРОПА, А ВЕЧЕ Я АТАКУВА. ДОБРИ НОВИНИ ЗА ОРЪЖИЕТО ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Владимир Путин - диктаторът начело на режим, който отстранява от политическия процес, гони в чужбина, арестува или директно убива политическите си опоненти - нарече Украйна "диктатура", където не се провеждат избори. Как може при това положение да се твърди, че Киев се придържа към европейските ценности и защитава демокрацията, попита издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл в рамките на първия от трите дни на провеждане на избори за Държавната дума (парламент) в Русия.

САМОЗАБЛУДАТА НА ЗАПАДА КАК ПУТИН ДА БЪДЕ ПРИНУДЕН ДА ОТСТЪПИ ОТ УКРАЙНА: АНАЛИЗ ВЪВ FOREIGN POLICY

Войната в Украйна увеличава все повече икономическия товар за Путинова Русия, но този товар не се трансформира в обществено-политически натиск срещу режима на руския диктатор Владимир Путин. Основните причини за това са две - два от основните стълбове, върху които лежи управлението на Путин. Това посочват в свой анализ за Foreign Policy Майкъл Кимидж, директор на Института "Кенан" във Вашингтон, и Мария Липман, гостуващ изследовател в Института за глобални въпроси "Робърта Бъфет" към Северозападен университет в САЩ.

ВЕСЕЛА БАБИНОВА: МЕЖДУ СВЕТЛИНИТЕ НА СЦЕНАТА И ЧОВЕКА ЗАД ТЯХ (ВИДЕО)

С началото на новия театрален сезон Весела Бабинова гостува в „Студио Actualno“, където разказа за изминалите месеци, професионалните си ангажименти и един особено личен момент - сватбата си с Владимир Зомбори.

"ВСЕ ЕДНО ХИТЛЕР ПРЪВ ДА СЕ СДОБИЕ С АТОМНАТА БОМБА": СКАНДАЛЪТ С ANTHROPIC, ИЛИ КАК AI МОЖЕ ДА НИ УНИЩОЖИ

В началото на септември един сравнително неизвестен досега изследовател на изкуствения интелект напусна AI компанията Anthropic и публикува предупреждение, което за няколко дни прерасна от вътрешноиндустриална история в глобален дебат за бъдещето на изкуствения интелект. Джейкъб Коксън - 27-годишен изследовател, работил преди това в OpenAI, а впоследствие в Anthropic, заяви, че двете компании „не действат отговорно“ и че се движат „право към самоусъвършенстващ се свръхинтелект“, като по този начин „рискуват живота ни“.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 20 СЕПТЕМВРИ 2026 Г. (НЕДЕЛЯ)

Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в затворените полета – между 7° и 10°, за София – около 11°.