Милотинова с контраатака след критиките за сваления водещ на "История.БГ"

"Решението за промяна в предаването "История.БГ" по Българската национална телевизия (БНТ) е взето от комисия, назначена от мен, която събираше концепции, и беше утвърдено от програмния директор. Този въпрос е може би повече към програмния директор, защото той се занимава с програмата на БНТ", каза генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова в предаването "Денят започва" по БНТ с водещ Георги Любенов.

"От това, което аз знам, защото не съм чела концепциите, а десетки са били концепциите, които са предадени за различните предавания в БНТ, бих попитала: няма ли нужда едно предаване за история да хвърли мост към възрастните, мъдрите учени и към младата аудитория. Не трябва ли то да вкара млада публика вътре в студиото – студенти, ученици, не е ли добре, когато има големи исторически събития, то да бъде изнесено извън студиото на БНТ и да отиде там, където тези събития се правят. Доколкото знам, такава концепция е предадена и тя е утвърдена, и мисля, че предаването би разширило своята база и би имало много повече смисъл по този начин, но нека не изземвам функциите на друга длъжност", каза Милена Милотинова.

Още: СЕМ иска обяснения от Милена Милотинова за Георги Ангелов, готви се протест пред БНТ

Оправдания

"Управителният съвет в позицията си достатъчно ясно е казал, че е изключително неприемливо програмни решения да се коментират в политически контекст и съм искрено учудена на политическата реакция на това програмно решение, но нека да не я коментираме", заяви генералният директор на БНТ.

Решението на Дирекцията "Програмно съдържание" на Българската национална телевизия предаването "История.БГ" да продължи с един постоянен водещ е взето в рамките на установените правомощия и вътрешните правила на обществената телевизия. Това се посочва в разпространена на 11 септември позиция на Управителния съвет на БНТ във връзка с публичните реакции и политическите изявления по темата.

Още: Милотинова е вписала 29 имота, Кошлуков с апартамент в Маями и интересни данни за сметка в долари

На 14 септември пред сградата на Българската национална телевизия се състоя протест в подкрепа на отстранения водещ на предаването "История.БГ" Георги Ангелов.