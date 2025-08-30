Кой има имен ден днес, 30 август 2025 г. Честито!

На този ден - 30 август 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Алекс, Александрина и производните им! Днес Православната църква почита паметта на Цариградския патриарх Св. Александър. Името Александър има гръцки произход, което означава „защитник на хората“ (от „αλέξειν“, 'защитавам', и „άνδρος“, 'мъж, човек').

Пожелания за имен ден

Честит имен ден! Нека щастието, късметът и мъдростта присъстват във всеки твой ден и действие! Усмивката ти винаги да свети на лицето ти, а да ръка да те държи любовта!

Честит имен ден! Пожелавам ти живот, изпълнен с щастие, светлина и смисъл! Нека всяко препятствие бъде само трамплин по пътя ти към успеха!

Честит имен ден! Да имаш вяра, която да е до теб в най-трудните моменти, надежда - за да преодоляваш трудностите и любов - за да я пазиш в сърцето си и даряваш на хората около теб!

Честит имен ден! Не забравяй, че докато вярваш, мечтите се сбъдват, а доброто се случва! Докато обичаш - има смисъл в живота ти и взаимност в сърцето!

Честит имен ден! Бъди здрав, уникален, борбен и успешен. Нека всяко твое желание бъде закон за близките ти, а всяка сутрин да започва със слънце в сърцето ти!

