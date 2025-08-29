Имени дни през септември 2025 г.

Септември почти настъпи. Лятото си отива, но предстоят още слънчеви и топли дни, в които да се радваме на времето със семейството и приятелите ни. Мнозина ще празнуват имен ден в първия месец на есента. Вижте кога са точните дати, за да им пожелаете най-доброто и от сърце. Големият подарък не винаги е толкова важен. Покажете на любимите си хора, че ги обичате, цените и уважавате.

1 септември

На този ден отбелязваме Симеоновден. Своя празник имат Симеон, Симо, Симон, Мона, Марта, Сима, Симона и производните им.

3 септември

Всяка година на тази дата празнуват мъже с имена: Антим.

5 септември

Своят имен ден отбелязват Зарко, Захари, Захарий, Светлозар, Елисавет, Бетина, Елза, Ели, Елисавета, Зара, Изабела.

8 септември

На този ден се отбелязва Малка Богородица или Рождение на Света Богородица. Празнуват всички жени с името Мария.

14 септември

Църквата отбелязва Кръстовден. Имен ден имат Кръстьо, Кънчо, Ставр, Кристина, Кръстена, Къна и производните им.

16 септември

На тази дата своя празник отбелязват Людмил и Людмила.

17 септември

Почитаме Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Имен ден празнуват мъжете с името Агапий, Любен, Любо, Любомир, Любчо и дамите с името Амалия, Вера, Вяра, Люба, Любов, Любомира, Надежда, Надин, Надя, София и производните им.

22 септември

Своя празник отбелязват хората, които носят името Гълъбин, Гълъбина и производните им.

25 септември

На този ден всяка година празнуват мъжете с името Сергей.

