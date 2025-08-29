Конкурс за деца дава шанс за среща с някои от най-големите български музикални звезди

Kaufland България и Вирджиния Пъблишинг отново стартират конкурса за ново поколение таланти озаглавен „Музиката в моя живот“. Инициативата има за цел да вдъхнови и подкрепи младежи на възраст между 12 и 17 години, които искат да развият своите умения и мечтаят да направят първи стъпки към професионална кариера в музиката.

Десет избрани финалисти ще имат изключителната възможност да преживеят 1 ден на творческия лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp в Боровец, заедно с популярни български изпълнители и световноизвестни автори и продуценти, чиито идеи и опит формират съвременния музикален свят. Те ще могат да надникнат зад кулисите на създаването на бъдещи хитове и да научат от първо лице за процеса на писане и продуциране на музика от водещи професионалисти.

„Този конкурс е вдъхновен от стремежа на партньорите ни от Kaufland да подкрепят българската музика и онези, които имат потенциал да са нейното бъдеще. Преживяването, което осигурява той за победителите, е изключително.“, споделя Саня Армутлиева, създател на Sofia Songwriting Camp.

Специалното пето издание на Sofia Songwriting Camp ще се проведе от 28 септември до 4 октомври и ще обедини рекорден брой автори от 9 държави - България, Швеция, Норвегия, Гърция, Сърбия, Германия, Великобритания, Румъния и Корея. Участниците ще бъдат разпределени в 16 студиа, където ще работят по нова музика с международен потенциал.

За поредна година към лагера ще се присъедини Jin Suk Choi (JINBYJIN) – един от най-успешните музикални продуценти в K-pop индустрията. Българската сцена ще бъде представлявана от редица звезди като Миро, DARA, Молец, Дара Екимова, Михаела Маринова, ALMA, NICKA, Preyah, Поли Генова и много други.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да изпратят своите кандидатури на info@ssc.bg не по-късно от 19 септември 2025 г. Кандидатства се с кратко есе, аудио/видео запис на собствена песен или изпълнение под мотото „Музиката в моя живот“. Получените материали ще бъдат оценени от тричленно жури, което ще избере десетимата финалисти, които със своите родители ще пристигнат на територията на Sofia Songwriting Camp, за да преживеят незабравими 24 часа.

Одобрените участници ще бъдат обявени и лично уведомени по имейл на 24 септември.