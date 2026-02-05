Частично бедствено положение в Ардино

Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение за шест села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали. Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово. Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.

В края на месец януари отново беше обявено частично бедствено положение в града заради поройните валежи и придошлата река.