Граната в боклука: Военни я обезвреждат

Ръчна граната е намерена в боклука, съобщават от ОДМВР София. Около 13 часа вчера в РУ-Самоков постъпил сигнал, че на лентата за разделно събиране на отпадъци в депото е намерена ръчна граната.
На място незабавно били изпратени полицейски служители за запазване на местопроизшествието.
Боеприпасът, силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет за унищожаване от служители на военно формирование. По случая е регистрирана преписка.
