Кейт Мидълтън, която успя да се пребори с рака, разказа за моментите си на страх и изтощение, през които е преминала, преди да влезе в ремисия. Принцесата на Уелс публикува в Instagram трогателно видео от посещението си при онкоболни пациенти. "В Световния ден за борба с рака мислите ми са с всички, които се сблъскват с диагноза рак, преминават лечение или намират своя път към възстановяване. Ракът засяга толкова много животи - не само пациентите, но и на семействата, приятелите и хората, които се грижат за тях. Както всеки, минал по този път, знае - той не е линеен. Има моменти на страх и изтощение, но има и моменти на сила, доброта и близост", казва 44-годишната Мидълтън.

Тя призовава засегнатите да помнят значението на грижата, разбирането и надеждата, добавяйки: "Моля, знайте, че не сте сами."

Кейт и битката с рака

Снимка: Getty Images

Мидълтън обяви през март 2024 г., че е диагностицирана с рак и се подлага на лечение. През септември същата година съобщи, че е приключила "изключително тежката" химиотерапия, а четири месеца по-късно - че е в ремисия. След това тя постепенно се върна към кралските си задължения и пое новата роля на съвместен патрон на болницата "Royal Marsden". През 2025 г. принцесата започна по-често да се появява публично - включително на Кралското градинско парти и "Уимбълдън".

Още: Дядовците на Кейт Мидълтън и принц Уилям са предопределили съдбата им като двойка

Принц Уилям също говори за борбата с рака, признавайки, че не е очаквал болестта да засегне семейството им, но отбеляза, че сега всичко се развива в правилната посока, припомня БГНЕС.