Ликвидираха свлачището: Отвориха пътя София-Кулата

05 февруари 2026, 11:08 часа 264 прочитания 0 коментара
Възстановено е движението при 392-ри км на път I-1 София-Кулата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". По-рано от агенцията информираха, че движението по пътя временно се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса.

Участъкът беше регулиран с пътни знаци и от сигналисти. Водачите бяха предупредени да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Спасиана Кирилова
АПИ свлачище Кулата затворен път
