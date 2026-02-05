Ликвидираха свлачището: Отвориха пътя София-Кулата

Възстановено е движението при 392-ри км на път I-1 София-Кулата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". По-рано от агенцията информираха, че движението по пътя временно се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса.

Участъкът беше регулиран с пътни знаци и от сигналисти. Водачите бяха предупредени да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

