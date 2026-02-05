Щом може за децата, може и за животните: Искат създаване на Национална агенция за закрила

Искане за създаване на изцяло нова Национална агенция за закрила на животните под Министерски съвет, по подобие на Агенцията за закрила на детето, вече набира привърженици. Идеята лансира Стефан Димитров, който е председател на организацията "Невидими животни" и зам. председател на Обществен съвет към 51 Народно събрание.

В подкрепа на инициативата вече е пусната и онлайн петиция, в която са се подписали над 4000 души.

Предложението идва на фона на разкритията за нов потресаващ случай в с. Царевец, община Свищов, при който животни са били подлагани на брутални изтезания с цел заснемане и продажба на порнографско съдържание в интернет, като засега се знае за най-малко 82 животни общо убити от 2013 г. насам.

Според Димитров българското законодателство за защита на животните в голямата си част е адекватно, но проблемът е, че остава на хартия. Причините са добре известни - липса на институционален капацитет, незаинтересованост и слаба координация между отговорните органи, смята експертът, който работи по теми за защита на животните от близо 10 години.

Новата агенция за закрила на животните

"Първата и най-важна стъпка е създаването на изцяло нова Национална агенция за закрила на животните под Министерски съвет, по подобие на Агенцията за закрила на детето. Тя трябва да разполага с реален капацитет и да изпълнява ролята на координационно, контролно и превантивно звено", категоричен е Димитров.

По думите му новата структура трябва да има следните функции:

координация между полицията, прокуратурата, съдебната система, местната власт и гражданското общество

активна работа по превенция чрез образователни и информационни кампании, сътрудничество с училища и социални служби

обучения за полицаи, прокурори и др. по световните най-добри практики за работа по случаи за жестокост към животни

контрол по прилагането на законодателството за закрила на животните и налагане на административни санкции

"В момента първите три от тези функции не съществуват в държавата, а контролиращата функция формално се изпълнява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На практика обаче БАБХ не разполага с нужните ресурси, кадри и експертиза, за да бъде ефективен контролен орган по защита на животните, но това и не зависи от нея и на практика е с вързани ръце. Основният ѝ приоритет е безопасността на храните и контрола върху заболяванията по животните, което е съвсем естествено, предвид че е под Министерството на земеделието и храните", смята Димитров.

Според него е нужна нова специализирана агенция, като дори сред служителите на БАБХ има подкрепа за такава идея.

Източник: iStock

Зоополицията

Димитров критикува системната, по думите му, слабост в т.нар. зоополиция.

"В сегашния си вид тя не представлява специализирано звено, а полицаи, за които случаите с животни са допълнително задължение към вече натовареното им ежедневие. В резултат липсва капацитет и такива случаи се деприоритизират", смята експертът.

Според него зоополицаите трябва да работят само и единствено по престъпления срещу животни.

Мерки срещу лесния достъп до животни

Димитров смята, че ключов проблем е и изключително лесният и непроследим достъп до животни, които после стават жертви на насилие.

"От една страна, това са бездомните животни, които продължават да бъдат значителна популация в България. Нужно е повече финансиране за общините, за да провеждат ефективно и реално хуманно намаляване на популацията на безстопанствени животни, но същевременно и да се заложат ясни критерии и достатъчно големи санкции за общините при неизпълнение, така че да създават реален стимул за целева и ефективна употреба на средствата", коментира той.

"От друга страна, безконтролната търговия с животни и липсата на ефективна идентификация и регистрация значително улесняват придобиването на животно анонимно и непроследимо – особено чрез онлайн платформи, но и на открити пазари и в зоомагазини. Развъждането и търговията с животни компаньони трябва да се извършват единствено от регистрирани развъдници, само на животни с микрочип и при строг контрол върху онлайн обявите, така че да има яснота кой продава, кое животно и на кого. Липсата на проследимост има пряко отношение и към изхвърлянето на животни", пише още той.

Димитров счита за проблем и съществуването на паралелни системи за регистрация на животни, които не са интегрирани помежду си – системите на общините за данъчни и местни административни цели, и системата ВетИС, управлявана от БАБХ.

"Българското общество не може повече да търпи тази жестокост. Безспорно е, че е нужен системен подход, който да пресече цикъла от жестокост. И именно сега е моментът политическите партии да покажат политическа воля и да я превърнат в ясен ангажимент, черно на бяло. Защото липсата на позиция също е позиция. И тя говори достатъчно", категоричен е Димитров.