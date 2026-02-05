1/3 от случаите на чума по свинете в ЕС са от България, но несправедливост пречела да изнасяме месо

Африканската чума по свинете е много сериозно икономическо заболяване, от което в момента страда целият ЕС. В България повечето случаи са на диви животни, които вече имат изграден имунитет, но строгите правила не ни позволяват да реализираме безопасната си продукция.

Това заяви Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите.

1/3 от последните случаи в Съюза са от България. Само за 6 дни - от 22 до 28 януари, у нас са били обявени 132 случая на африканска чума по дивите свине. За същия период установените случаи на болестта в Европа са общо 375. Това означава, че 35% от случаите са били на българска територия.

От Асоциацията на свиневъдите обаче считат, че повечето случаи в България са на диви животни.

Пречка за износа

"Това са животни, които в по-голямата си част са изградили антитела. Те са резистентни вече на вируса, от дивата популация са. За съжаление, такъв имунитет при промишлените свине няма как да бъде изграден. Има достатъчно ясни насоки от Световната организация за опазване на животните, че при появата на заболяването се унищожават всички налични животни. На цялата територия на България има такива случаи", обясни той.

"Това не позволява на страната ни да премине от втора към първа зона на регионализацията. Пречи на нашите производители да реализират своя продукция в съседни държави", заяви Михайлов пред БНР.

Източник: Getty Images

По думите му появата на заболяването доведе до сериозен срив на цените на тази продукция в целия ЕС.

"Реализират се много сериозни загуби", категоричен е той.

Искане за различен режим на обявяване

От Асоциацията на свиневъдите в началото на годината са провели среща с представителите на БАБХ.

"Тези диви прасета да се обявяват по някакъв друг начин. Защото обявяването им по досегашния модел ни гарантира дългосрочно оставане в тази втора зона, която не позволява на бизнеса да реализира продукция извън страната. Дерогацията се състои в това, когато имаме такива случаи и е доказано, че са животни, които са с изградени антитела, те да не се считат за нови. Огромна част от случаите са именно такива по моя информация", коментира той.

Михайлов отбеляза, че през изминалата година има повишено производство на свине в България.

"Добити са около 5000 тона повече месо. Наблюдава се и повишаване на потреблението. Но още сме далече от задоволяване на нуждите на целия пазар", заяви той.

