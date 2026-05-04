Край на зимата, но внимание: Николай Василковски посочи критичните дати през май

Окончателно – край на зимата. От днес следобед температурите тръгват доста стабилно нагоре. От понеделник до неделя температурите ще са между 20-25 градуса. На Гергьовден времето ще е прекрасно. След това от 7 до 9 май се очертава една нестабилност с локално валежи, с гръмотевични бури и градушки. Още по-опасен период се очаква между 12 и 13 май. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Не се очакват драматични аномалии в температурите. На места ще видим и над 30 градуса. „Може да помислим и за море“, пошегува се той и каза, че 12-13 градуса е температурата на морската вода.

„Зелена, прекрасна пролет, с хубави температури. Разходка сред природата – ще цъфнат божурите“, препоръча Василковски.

Времето днес

В по-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани – жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2 – минус 3 градуса. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2 и 7 градуса.

Над Западните райони ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна България са възможни слаби превалявания. Максималните температури ще бъдат между 16 и 24 градуса, в София – около 17 градуса, на морския бряг – между 14 и 17 градуса.