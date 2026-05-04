"ГЕРБ и ДПС ще дебнат, ПП и ДБ ще се борят за симпатиите на Радев": Журналист с прогноза за процесите в парламента

Опозицията ще е категорично разделена на две - от едната страна ще са ГЕРБ и ДПС, които ще заемат позицията "Когато духа силен вятър, не трябва да издигаш стена срещу него, а вятърна мелница". Ще наблюдават отстрани и ще дебнат за грешки, за да може след това да яхнат вълната и да се борят да си върнат подкрепа при следващи избори. ПП и ДБ поне в началото ще се борят за симпатиите на Румен Радев по отношение на съдебната реформа. Това мнение изрази журналистът Едуард Папазян в ефира на Нова телевизия относно бъдещите процеси в Народното събрание.

Според него парламентарната група на „Прогресивна България“ е много непозната и тепърва ще разбираме какви са тези хора. „Партията на Радев ще има три месеца, ще ги използва, за да си подреди къщичката“, каза той и добави, че всичко, което зависи от изпълнителната власт трябва да бъде направено - избор на зам.-министри, смяна на областни управители и т.н.

"Аз съм убеден песимист, че няма да се засегне клетъчната структура на модела, който би трябвало да се премахне. Приказките за олигархията бяха доста общи от страна на Радев, като слезе от президентството започна да говори неутрално и да се държи като надпартиен. Чувам гласове, като Иван Демерджиев, които разсъждават доста адекватно, но има и други, които работят с общи клишета. Ще има разделение между хората, които искат сериозна промяна и тези, които искат съглашение", пък коментира политологът проф. Николай Найденов.

„Очаквам да има кабинет, близък до очакванията на хората, да няма изхвърляния. Очаквам министрите да са балансирани. Но не изключвам да има и един-двама министри от сегашната служебна власт“, каза журналистът Мира Баджева.

Тя не вижда друг адекватен кандидат за вътрешен министър освен Иван Демерджиев. „Но нека видим, тъй като всичко това са спекулации“, добави тя. "При Радев има служебни министри, които останаха с добра репутация. Сега говорят за Гълъб Донев като финансов министър, той има експертизата на социален министър и добре познава как действа финансовата система. Би могъл да бъде полезен, но трябва да видим", коментира тя.

Според нея е много важно кой ще е външният министър - нужно е да са отворени вратите за него в ЕС и да е ловък дипломат.

Относно бюджета за 2026 г. Баджева каза, че сме били много разюздени по отношение на даването и трябва да се спре.