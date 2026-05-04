Спорт:

4 май в историята: Убит е Гоце Делчев. Започва страшното Баташко клане

04 май 2026, 7:45 часа 441 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 май 1903 г.: Гоце Делчев е убит

На този ден през 1903 година загива Гоце Делчев. Той намира смъртта си след еднодневно сражение с турска потеря край серското село Баница. Четата му е предадена на път към конгреса на Серския революционен окръг. По време на обсадата от многобройна турска войска водачът на Вътрешната македоно-одринска революционна организация намира смъртта си.

Прочетете също: 27 април в историята: Княз Александър I Батенберг извършва преврат. България завзема Западна Тракия 

През нощта на 3 срещу 4 май потерята, която е под командването на майор Тефиков, съвипускник на Гоце Делчев, блокира селото. Гоце Делчев решава да не изчака настъпването на утрото и веднага извежда четниците от селото. Целта му е да избегне турските репресии към мирното население. Но именно това негово решение се оказва фатално. 

След като установява тесни приятелски отношения с Даме Груев, Гоце Делчев влиза в редовете на вътрешната революционна организация. Той осъзнава, че освобождението на Македония и Одринско е възможно единствено чрез общо въстание. По примера на Васил Левски, Гоце Делчев осъзнава, че за подготовката на бунта е необходима гъста мрежа от революционни комитети, които трябва да се разположат във всички краища на двете области. С помощта на други ръководни дейци, той започва изграждането на комитетска мрежа. В тази дейност Гоце Делчев проявява блестящи организаторски качества. Той бързо се налага като лидер на организацията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Прочетете също: 28 април в историята: Четата на Панайот Хитов влиза в България

4 май 1876 г: Превзет е Батак

На този ден през 1876 година, в хода на Априлското въстание, е превзет Батак. Тогава Ахмед ага Барутанлията с около 5000 души превзема града и избива зверски местните жители, които са потърсили убежище в църквата. Най-драматичният епизод от Априлското въстание, останал в историята като Баташкото клане, приключва на 5 май, при което според исторически данни зверски избити са 5000 души, сред които много жени и деца.

4 май 1861 г.: Васил Левски е определен за главен апостол в Северна България

На този ден през 1861 г. в Букурещ завършва Първото общо събрание на БРЦК. Събранието решава да се премине към незабавни революционни действия, съобразявайки се с текущите условия в българските земи, както и с международната обстановка на Балканите. По време на събранието е взето решение Васил Левски да стане главен апостол в Северна България, Тракия и Македония. Той получава пълномощно, с което се завръща в българските земи. Така Левски продължава изграждането на вътрешна комитетска мрежа.

Прочетете също: 23 април в историята: Перущица се включва в Априлското въстание

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Априлско въстание Гоце Делчев Батак На този ден история
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес