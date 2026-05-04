4 май в историята: Убит е Гоце Делчев. Започва страшното Баташко клане

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 май 1903 г.: Гоце Делчев е убит

На този ден през 1903 година загива Гоце Делчев. Той намира смъртта си след еднодневно сражение с турска потеря край серското село Баница. Четата му е предадена на път към конгреса на Серския революционен окръг. По време на обсадата от многобройна турска войска водачът на Вътрешната македоно-одринска революционна организация намира смъртта си.

През нощта на 3 срещу 4 май потерята, която е под командването на майор Тефиков, съвипускник на Гоце Делчев, блокира селото. Гоце Делчев решава да не изчака настъпването на утрото и веднага извежда четниците от селото. Целта му е да избегне турските репресии към мирното население. Но именно това негово решение се оказва фатално.

След като установява тесни приятелски отношения с Даме Груев, Гоце Делчев влиза в редовете на вътрешната революционна организация. Той осъзнава, че освобождението на Македония и Одринско е възможно единствено чрез общо въстание. По примера на Васил Левски, Гоце Делчев осъзнава, че за подготовката на бунта е необходима гъста мрежа от революционни комитети, които трябва да се разположат във всички краища на двете области. С помощта на други ръководни дейци, той започва изграждането на комитетска мрежа. В тази дейност Гоце Делчев проявява блестящи организаторски качества. Той бързо се налага като лидер на организацията.

4 май 1876 г: Превзет е Батак

На този ден през 1876 година, в хода на Априлското въстание, е превзет Батак. Тогава Ахмед ага Барутанлията с около 5000 души превзема града и избива зверски местните жители, които са потърсили убежище в църквата. Най-драматичният епизод от Априлското въстание, останал в историята като Баташкото клане, приключва на 5 май, при което според исторически данни зверски избити са 5000 души, сред които много жени и деца.

4 май 1861 г.: Васил Левски е определен за главен апостол в Северна България

На този ден през 1861 г. в Букурещ завършва Първото общо събрание на БРЦК. Събранието решава да се премине към незабавни революционни действия, съобразявайки се с текущите условия в българските земи, както и с международната обстановка на Балканите. По време на събранието е взето решение Васил Левски да стане главен апостол в Северна България, Тракия и Македония. Той получава пълномощно, с което се завръща в българските земи. Така Левски продължава изграждането на вътрешна комитетска мрежа.

