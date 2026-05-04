Не сме толкова бедни материално, колкото духовно

04 май 2026, 8:04 часа 186 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Думите от заглавието са на председателя на общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНТ. „Ние имаме най-голям реален ръст на доходите, а в същото време сме с най-пълните ресторанти, най-високите цени, най-задръстени пътища и най-мрънкащите хора. Не сме толкова бедни материално, колкото духовно“, коментира Велев. Още: "Да не се глезим": Бизнеси и синдикати с обвинения, че кабинетът подклажда инфлацията

Той отчете, че българската индустрия е надолу, а конкурентоспособността е загубена заради зелената сделка.

Зелена сделка и санкции срещу Русия

„Възможностите за намаляване на инфлацията е преразглеждане на санкциите срещу Русия, както и преразглеждане на зелената сделка“, призова Велев.

Бившият социален министър Христина Христова добави, че повишаването на цените ще продължи.

Минималната пенсия и заплата от 2022 до 2026 г. се увеличиха с около 80%, отчете тя. Средната заплата се увеличи с около 60% за същия период, посочи бившият социлаен министър.

„Повече остава превес за високи цени, невъзможността да се набавят необходимите стоки и услуги“, допълни Христова. 

Тя отбеляза, че ще е много тежка задачата за новото управление на Румен Радев за бюджет 2026 и за бюджет 2027. Разходната част в бюджета трябва да бъде намалена, но да не се забравят уязвимите групи, както и бизнесът. Трябва да бъдат намерени антиинфлационни мерки, настоя Христова. 

Бившият социален минситър призова – да не се въвежда таван на цените и намаляване на ДДС.

Антон Иванов Отговорен редактор
Христина Христова Васил Велев цитати АИКБ
