Думите от заглавието са на председателя на общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНТ. „Ние имаме най-голям реален ръст на доходите, а в същото време сме с най-пълните ресторанти, най-високите цени, най-задръстени пътища и най-мрънкащите хора. Не сме толкова бедни материално, колкото духовно", коментира Велев.

Той отчете, че българската индустрия е надолу, а конкурентоспособността е загубена заради зелената сделка.

Зелена сделка и санкции срещу Русия

„Възможностите за намаляване на инфлацията е преразглеждане на санкциите срещу Русия, както и преразглеждане на зелената сделка“, призова Велев.

Бившият социален министър Христина Христова добави, че повишаването на цените ще продължи.

Минималната пенсия и заплата от 2022 до 2026 г. се увеличиха с около 80%, отчете тя. Средната заплата се увеличи с около 60% за същия период, посочи бившият социлаен министър.

„Повече остава превес за високи цени, невъзможността да се набавят необходимите стоки и услуги“, допълни Христова.

Тя отбеляза, че ще е много тежка задачата за новото управление на Румен Радев за бюджет 2026 и за бюджет 2027. Разходната част в бюджета трябва да бъде намалена, но да не се забравят уязвимите групи, както и бизнесът. Трябва да бъдат намерени антиинфлационни мерки, настоя Христова.

Бившият социален минситър призова – да не се въвежда таван на цените и намаляване на ДДС.

