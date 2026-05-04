"На никой не му пука за Смолян": Прогноза, че пътят през Пампорово ще отнеме 10 години

Много е вероятно повторното изграждане на пътя Пампорово - Смолян да отнеме цели 10 години. Такава прогноза направи общинският съветник от Смолян Мартин Божанов.

В момента спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета.

"Да, свлачище има. Да, голямо е. Да, пътят е затворен. Да, изглежда страшно. И не, решение скоро няма да има. Пътят щял да остане затворен 2 години. Не, според мен пътят ще остане затворен поне 5 години, по-реалистично изглежда да са 10. И това някак си е капката, която преля и удави оптимизма в мен", коментира в свой пост във Фейсбук Божанов.

"На никой не му пука за Смолян"

Той прави връзка с цялостната ситуация в региона, която, според него, от години се влошава.

"За съжаление Смолян бавно, но сигурно загива и на никой не му дреме и на никой не му пука и няма кой да изхвърли боклука", твърди Божанов.

По думите му, например, от десетки години не се прави нищо по демографския въпрос. "Не се търси начин да се предоставят на хората конкуретни работни места, благоприятна градска среда и условия за нормално развитие. И естествено хората си тръгват!", пише той.

Според него друг проблем е икономиката на района. "Заплатите в града се държат под социалния минимум, в същото време цените са софийски. За 4 месеца бизнесите обърнаха валутния курс 1 лв = 1€. И не това не е просто инфлация, това е спекула и лакомия! Спекула, за която никой нищо не прави, защото никой не измисли работещ механизъм. НАП проверяват, глобяват, бизнесите си плащат глобите и цените си остават същите. На 2 часа от Смолян в съседна Гърция масово продуктите са на по-ниски цени, някои даже двойно по-ниски. Единственото по-скъпо са алкохола, цигарите и перилните препарати. И естествено хората си тръгват", пише още Божанов.

"Вижте как са го направили в Гърция"

Според Божанов идеята за временен път над сегашния е лоша и ако бъде реализирана, ще доведе до същите резултати.

"Немалка част от пътя Смолян-Пампорово буквално смени постоянния си адрес. И какво виждаме - депутати предават наживо от мястото на събитието. Таткови синчета си правят поредния пиар на гърба на природна катастрофа, чието решение по никакъв начин не зависи от тях. Сипе се огън и жупел как язовира бил виновен, строителството било виновно, всеки сочи с пръст някого. Търсят се грешките, които някой направил преди 20-30 години. Говори се за обходен маршрут ВЪРХУ пропадналия път, който терен, до колкото разбирам, пак е в свалчищна зона. Накратко продуктивност нулева", категоричен е общинският съветник.

Той отправи апел към отговорните институции и лица да заимстват от опита на съседна Гърция, където има райони с подобни проблеми.

"Не хвърляйте излишни пари за "обходен маршрут", който навярно до 1 година ще поеме в посока Левочево. Има два достатъчно адекватни обходни маршрута. Разходете се до село Димарио в Северна Гърция през границата със с.Чепинци, вижте как адекватно се укрепва свлачище, съберете екип, ако трябва викнете братята Гърци да ви дадат идея как по дяволите да укрепите адекватно един свлачищен район, намерете необходимите финансови средства, НЕ КРАДЕТЕ и направете веднъж от 89-та насам нещо наистина за хората, защото това ви е работата! Защото един областен град заслужава това", пише още той.

Божанов е категоричен, че "свлачището не е само на Пампорово, свлачището е в цялата община, но за съжаление все още малцина го осъзнават и няма кой да го укрепи".