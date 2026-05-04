Планът на Великобритания да спре военно Русия вече е очертан

Великобритания и нейни съюзници ще сформират ново партньорство "Северен флот", включващо кораби и дронове, готови за борба с Русия. Това обяви Първият британски морски лорд, цитиран от The Times. В своя реч генерал Гуин Дженкинс заяви, че Обединеното кралство е "в повратна точка" и "не трябва да губи време", като очерта плановете за укрепване на отбраната в Северозападна Европа и Далечния север.

Генерал Дженкинс, първият морски пехотинец, заел поста началник на военноморските операции на Великобритания, заяви: "Необходимостта от превъоръжаване и подобряване на готовността на нашата нация за война се превърна в абсолютен императив. Простото поддържане на "статуквото на бойна готовност" не е достатъчно. Намираме се в повратна точка".

Той каза, че многонационалните военноморски сили, водени от Великобритания, ще имат способността да заменят, обменят или комбинират бойна техника, резервни части, боеприпаси и личен състав. Тези сили ще бъдат оборудвани с общи системи и платформи, ще споделят цифрови мрежи, логистика и доставки. Командването на съюзническите флоти ще се осъществява от военноморската база в Нортууд.

"Ангажиран съм с изграждането на военноморски сили, които тренират заедно, учат заедно и се подготвят заедно. Това ще бъдат сили, които са готови да се бият, когато е необходимо, с реални способности, реални военни планове и реална оперативна съвместимост", каза Дженкинс.

Тази военноморска група ще бъде сформирана на базата на Съвместните експедиционни сили от 2014 г., състоящи се от представители на 10 европейски държави със сходно мислене, включително Норвегия и Дания. Дженкинс заяви, че партньорството "трябва да се задълбочи и развие... ако искаме да изградим колективната бойна сила, необходима за осигуряване на неядрено възпиране по нашата открита морска граница с Русия".

"Знаем, че няма време за губене и затова искам всички ние да подпишем официална декларация до края на тази година, която да постави основите на това, което ще бъде жизненоважно и трайно партньорство за много години напред", заяви Дженкинс в амбициозна реч, в която подробно описа как британските военноморски сили ще бъдат готови за война до 2029 г.

Генерал Дженкинс, който зае поста си преди по-малко от година, командва ВМС в труден момент, тъй като кризата в Близкия изток разкри недостига на кораби и неподготвеността на шест британски разрушителя Тип 45. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също така пренебрежително нарече двата британски самолетоносача "играчки".

Дженкинс заяви, че почти пълното затваряне на Ормузкия проток от Иран потвърждава, че морската мощ е от решаващо значение, ако Великобритания иска да осигури свободна търговия, да поддържа свободата на корабоплаване, да възпира враговете и "да защити икономиката си от глобалните сътресения, които преживяваме". Според него войната показа уязвимостта на традиционните платформи и той посочи необходимостта от създаване на хибриден военноморски флот, включващ както пилотирани, така и безпилотни кораби, автономни и реактивни безпилотни летателни апарати. Безпилотните кораби ще намалят рисковете за моряците, отбеляза той.

"Командвай, бий се, победи" не е просто един лозунг. Това е нашата основна мисия и затова ние реформираме Кралския флот като част от този план", допълни генералът. Технологиите се развиват толкова бързо, че напредъкът се измерва в дни, а не в години, продължи Дженкинс, добавяйки, че "реактивността, адаптивността и иновациите са се превърнали в решаващи фактори в конфликта".

Необходимите технологии

Британските ВМС проведоха военно учение, за да тестват възможностите на хибридния флот. Новият модел показа 300% увеличение на броя на ракетните изстрелвания, които моряците могат да извършат. Това ниво, според генерала, е необходимо за "превъзходство в конкуренцията в Северния Атлантик".

Като част от плана на британските ВМС "Атлантически бастион" ще бъде създадена "отбранителна мрежа", многопластова сензорна система в Северния Атлантик, която да осигурява защита срещу активността на вражеските подводници. Когато бъде открита заплаха, данните ще бъдат предавани на ВМС, които след това ще започнат да я елиминират, използвайки съществуващи и нови нападателни възможности.

Генерал Дженкинс иска първите безпилотни кораби да ескортират кораби на Кралския флот до две години. А до 2029 г. той се надява да изстреля първия дрон с реактивен двигател от самолетоносач. Тези дронове ще могат да излитат вертикално като ракета и ще заемат три пъти по-малко място от изтребител F-35. Това означава, че всеки самолетоносач ще може да побере 80 такива дрона.

В момента Военноморските сили на Великобритания разполагат с 20 безпилотни учебно-бойни лодки за 47 служители на специалните сили, създадени по проекта "Кошер". Те са построени само за няколко месеца. Дженкинс добави, че "истинското изпитание тепърва предстои".

Автор: Лариса Браун, за The Telegrpah

Превод: Ганчо Каменарски